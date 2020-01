Vielleicht muss man in dieser Welt groß werden, um sie ganz zu verstehen. Fabienne Waidelich spielte als Kind auf dem alten Atari-Computer ihrer Eltern. Heute führt sie die Cybersecurity-Abteilung bei Siemens.

Wenn es irgendwo einen Hackerangriff gegeben hat, sind die Bilder wieder da. Computer, aus denen absurde Zeichen strahlen wie Laserlicht. Davor Typen in Hoodies, die auf Tastaturen rumtippen und Lederhandschuhe tragen, damit auch wirklich jeder verstanden hat: Es geht hier um digitale Einbrecher, und die nennt man Hacker.

Ist natürlich Blödsinn, kein Hacker läuft so rum. Aber man kann sich eben auch wenig unter dieser Berufsgruppe vorstellen, und ein Beruf ist es ja tatsächlich. Bei Siemens sitzen Dutzende IT-Experten vor Bildschirmen und versuchen, ihr eigenes Unternehmen zu hacken, damit es kein anderer tut. Jemand, der die Steuerung in einem Zug manipulieren will, zum Beispiel.

Das Hacker-Team von Siemens (fast nur Männer übrigens), wird von Fabienne Waidelich geleitet. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum sie auch an Schulen geht und was man mitbringen muss, um Hackerin zu werden (zu lesen mit SZ-Plus). Sie fragte mich dann, ob ich schon mal versucht hätte, einen Gutschein für ein Fast Food Restaurant zweimal zu verwenden. Nein, sagte ich. Ein Hacker, sagte Fabienne Waidelich, würde das tun. Einfach aus Neugierde, ob das geht

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein fast perfekter Plan, den Tresor von "Globetrotter" leerzuräumen Ein Wachmann, ein Hausmeister und ein Komplize sollen einen Überfall fingiert und 30 000 Euro geklaut haben. Doch dann wird einer im Trio nervös - und bringt die Ermittler auf ihre Spur. Zum Artikel

"Pumperlgsund" auf der Isolierstation Die vier Coronavirus-Patienten liegen im Klinikum München-Schwabing und langweilen sich. Die Ärzte erhoffen sich von ihnen neue Erkenntnisse über die Krankheit. Zum Artikel

Autorin verlangt 35 000 Euro für eine Folge Pumuckl Durfte der BR eine Pumuckl-Folge im Jahr 2019 ausstrahlen? Die Drehbuchautorin sagt nein - und zieht vor Gericht. Zu einer Einigung kommt es allerdings nicht. Zum Artikel

Die Blade Night ist endgültig Geschichte Zu Spitzenzeiten rollten bis zu 35 000 Inline-Skater pro Abend durch die Stadt. Nun das Aus, weil der Veranstalter die Finanzierung nicht sichern konnte. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg