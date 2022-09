Von Sven Loerzer

Es ist eine der wenigen guten Nachrichten in diesen Tagen: Menschen, die auf staatliche Unterstützungsleistungen wie Hartz IV und Sozialhilfe angewiesen sind, müssen sich keine Sorgen machen, wie sie die rasant gestiegenen Heizkosten bezahlen sollen. In aller Regel wird die höheren Kosten das Jobcenter beziehungsweise das Amt für Soziale Sicherung übernehmen.

Allerdings haben die Behörden auch kaum eine Möglichkeit, Kürzungen vorzunehmen, wenn die Heizkosten unangemessen hoch erscheinen. Im Einzelfall nachzuweisen, dass Betroffene tatsächlich nicht sparen wollen, ist sehr schwierig, das Bundessozialgericht hat daran hohe Anforderungen geknüpft. Denn nicht nur das Heizverhalten ist für den Verbrauch und die daraus entstehenden Kosten ausschlaggebend, sondern auch die Wärmedämmung oder die Effizienz der Heizung.

Erstaunlich aber ist, dass Prämienprogramme fürs Energiesparen, wie sie etwa die Stadtwerke München im Herbst starten wollen, für die mehr als 50 000 Haushalte in München, die auf Hartz IV oder Sozialhilfe angewiesen sind, letztlich auch keinerlei Anreiz zum Sparen bieten können. Denn nach den bundesweit geltenden Regelungen müssten Jobcenter und das Amt für Soziale Sicherung Prämienzahlungen der Stadtwerke auf die staatliche Unterstützungsleistung anrechnen, wie das Sozialreferat auf Anfrage der SZ bestätigte.

So richtet die Stadt wieder einmal den Blick nach Berlin. Dort aber blieben schon die seit Jahren immer wieder vorgetragenen Bitten um höhere Regelsätze, die den hohen Lebenshaltungskosten einer Großstadt gerecht werden, unerhört.

DER TAG IN MÜNCHEN

Piloten streiken - Lufthansa streicht Hunderte Verbindungen Mitten in den Ferien bereitet der Ausstand vielen Tausend Urlaubern Probleme. Was die Passagiere in München nun erwartet - und wer nicht betroffen ist.

Rammstein kommt nun doch nach München Nach dem Hin und Her um ein mögliches Silvesterkonzert auf der Theresienwiese soll die Band im kommenden Jahr zwei Mal in der Stadt spielen. Der Vorverkauf startet bereits kommende Woche.

Grünwalder Familie stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia Die Eltern und ihre zwei Töchter wollten in einer gecharterten Cessna zurück in ihr Hotel fliegen. Wenige Minuten nach dem Start kam es zum Unglück. Der Schock bei Angehörigen und Freunden in Grünwald ist groß.

Grüne überweisen Betrüger mehrere Zehntausend Euro Der mutmaßliche Täter gibt sich in einer E-Mail als Landesvorsitzende aus und ordnet die Zahlung an. Die Polizei verzeichnet immer mehr Fälle dieser Masche. Die Partei kann indes aufatmen.

Bisher 25 Meldungen von Betroffenen Vor sechs Wochen nahm die städtische Anlaufstelle ihre Arbeit auf. Dort können Betroffene Anträge auf Soforthilfen und Anerkennungsleistungen stellen.

Mehr Sonne als im Jahrhundertsommer Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es in München noch nie so viele Sonnenscheinstunden. Zu einem Hitzerekord hat es trotzdem nicht gereicht.

Wie Mehrweg-Geschirr aus München die Republik erobert Die Start-ups Recup und Relevo versorgen die Gastronomie mit Pfandsystemen für den To-go-Verkauf - und beherrschen mittlerweile den deutschen Markt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg