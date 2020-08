Von Anna Hoben

Man könnte sagen, dass in München grüne Welle herrscht - nicht auf den Straßen, aber in der Politik. Die Grünen gingen als stärkste Kraft aus der Landtags-, der Europa- und zuletzt der Kommunalwahl im März hervor. Im Stadtrat bilden sie nun die größte Fraktion. Der Erfolg der Partei spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen des Kreisverbands wider: Mehr als 3100 Mitglieder hat der mittlerweile. Das sind so viele wie in den Landesverbänden von Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammen.

Wer diesen Verband als Vorsitzender oder Vorsitzende führt und zusammenhält, hat ordentlich zu tun. Zumal, da die Strukturen mit dem Erfolg der vergangenen Jahre nicht mitgewachsen sind. Es wird neben den Inhalten also vor allem die dringend nötige Strukturreform sein, welche die Spitze der Münchner Grünen künftig beschäftigen wird. Am 19. September werden vier von sechs Vorstandsposten neu gewählt - bei einem Parteitag, der Corona-bedingt an mehreren Orten stattfinden soll, mit Übertragungen zwischen den einzelnen Räumen und elektronischen Stimmgeräten.

Die bisherigen Vorsitzenden Gülseren Demirel und Dominik Krause geben dann ihre Ämter ab. Bisher sind es zwei Männer und zwei Frauen, die ihnen nachfolgen wollen und nun ihre Kandidatur bekannt gegeben haben. Dass der Parteitag an jenem Tag veranstaltet wird, an dem das diesjährige Oktoberfest hätte beginnen sollen, ist wahrscheinlich Zufall.

