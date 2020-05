Nun ist es offiziell: München hat eine neue Stadtregierung. Die Koalition von Grünen und SPD steht, der Vertrag ist seit Sonntagmittag unterschrieben. Am Montag startet der Stadtrat mit dem grün-roten Bündnis in die neue Amtsperiode. Auf digitalen Parteitagen, die ersten in ihrer Geschichte, haben die beiden Stadtverbände den Weg dafür am Samstag frei gemacht. Die Programme der beiden Parteien ähneln sich stark, die Protagonisten in den Verhandlungsteams kannten und schätzten sich, Theater und politisches Geplänkel hatte niemand nötig. Vielleicht waren es die unspektakulärsten Koalitionsverhandlungen, die es jemals in München gegeben hat. Einen wichtigen Part dabei spielte die klare politische Ausgangsposition, die sich in Zeiten der Corona-Krise als Glücksfall erwiesen hat.

Denn die Welt hat sich dramatisch verändert seit dem Wahlkampffinale Anfang März. Die größte Sorge der Münchner war in der Folge nicht, ob sich die alten politischen Spezln SPD und Grüne wieder finden würden, sondern ob es genug Beatmungsgeräte und Intensivbetten für die Patienten gibt, die das Coronavirus erwischt hatte. In diesen Kontext passen pragmatische, zielgerichtete Verhandlungen im Stillen besser als öffentliches Gezerre und Gezanke um Posten und Positionen. Es ist nicht so, dass nun lauter Heilige am Verhandlungstisch gesessen haben. Natürlich haben die einen etwas haben wollen, die anderen auch, und nicht immer waren danach alle glücklich. Doch nun startet eine Stadtregierung, die nach außen hin geschlossen auftritt und glaubhaft vermittelt, die Kommune als funktionierende Einheit führen zu wollen. Aus Überzeugung und nicht, weil sonst keine stabile Mehrheit zu organisieren war. Wie vor sechs Jahren, als sich SPD und CSU erst Mitte Mai zu einer Kooperation zusammengerauft hatten.

Das wird dringend nötig sein in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren, in denen der Kampf gegen das Virus und der Umgang mit dessen Folgen den Alltag der Münchner und auch die Stadtpolitik prägen wird. Grüne und SPD haben bewusst einen Vertrag ausgehandelt, der ein ambitioniertes Programm beinhaltet, als ob es Corona nicht gäbe. Sie wollten ihre Ziele und Visionen nicht von vornherein begrenzen, wie sie betonen. Nun werden sie zeigen müssen, was sich davon umsetzen lässt. Schon in diesem Jahr werden bei den Einnahmen wohl eine halbe bis zu einer Milliarde Euro fehlen. Auf die neue Koalition wartet ein Spagat: Sie muss die Coronakrise bewältigen und gleichzeitig die Stadt ökologisch und sozial weiter entwickeln. Nichts Geringeres erwarten die Wähler.

Mal schauen, wie sportlich sie diesen Spagat hinbekommt. Das werden wir in den kommenden sechs Jahren für Sie tun, bei jeder Ausschusssitzung, bei jeder Vollversammlung und natürlich beim Ringen hinter den Kulissen. Morgen geht's los, mit der konstituierenden Sitzung.

Das Wetter: Die Woche beginnt bewölkt mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern bei bis zu 18 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Waschen, schneiden, endlich loslegen Nach sechs Wochen Zwangspause dürfen Friseure nun wieder öffnen. Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, gibt es einige Maßnahmen.

Dem Terror entflohen, dem Virus erlegen In einer staatlichen Unterkunft erkrankt ein Mann schwer an Covid-19, ins Krankenhaus kommt er aber erst nach Tagen - und stirbt. Der Fall aus München wirft Fragen auf.

Vermittlung kommt später 350 neue Berater: Um die Flut der Kurzarbeiter-Anträge bearbeiten zu können, hat die Agentur für Arbeit hausintern umgeschult.

Wie das ABC-Abwehrkommando gegen Corona kämpft Soldaten stellen auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität ein Desinfektionsmittel her, das in Behörden und Gesundheitsein-richtungen in ganz Bayern verwendet werden soll. Das THW übernimmt die Verteilung.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg