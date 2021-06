Rudolf Engelsberger, Geschäftsführer von "Gold to go", demonstriert, wie der Edelmetallautomat funktioniert.

Von Stephan Handel

Der Trend geht ja zum kontaktlosen Konsumieren. Onlinehändler und Lieferdienste boomen, und das wird sich auch nicht groß ändern, wenn Corona von der Pan- zur Endemie geschrumpft ist. Natürlich geht dabei etwas verloren, und ich möchte einmal nicht den Buchhandel bemühen, weil die Klage darüber ehemaligen Chefredakteuren vorbehalten ist. Mittlerweile kommen schließlich sogar Metzgereien den Menschenscheuen unter ihren Kunden mit Fleisch- und Wurstautomaten vor ihren Läden entgegen. Klar, dass dem ambitionierten Hobbykoch dadurch die Möglichkeit entgeht, zur Ungeduld der hinter ihm stehenden Hausfrauen mit der Fachverkäuferin über Tafelspitz oder Bürgermeisterstück zu fachsimpeln.

Großen Wert auf Transaktionen ohne Spuren und Zeugen legen seit Zeiten gewisse Kreise der Geldwirtschaft. Für sie gibt es seit diesem Mittwoch eine gute Nachricht: Im Restaurant H'ugo's am Promenadeplatz steht jetzt ein Automat, aus dem kann der interessierte Besserverdienende Goldbarren ziehen, bezahlbar mit EC-Karte oder, besser noch, mit Bargeld. Die Preise werden alle 60 Sekunden angepasst, und zur Einweihungsfeier hatte sich Lothar Matthäus angesagt.

Das ist natürlich die höhere Form der Münchner Angeberei: Beim ersten Date auf dem Weg zum Klo eine Achtelunze Gold aus dem Automaten ziehen und sie der Dame mit lässiger Geste überreichen. Hier, hab ich Dir mitgebracht. Andererseits: Wer möchte eine Frau daten, die für das erste Treffen das H'ugo's vorschlägt?

Mein Bedarf an Gold jedenfalls ist mit dem bisschen in meinen Zähnen gedeckt, ich vermisse eher die Kaugummiautomaten an den Straßenecken (oder vielleicht auch das Alter, in dem sie für mich noch ein Ort der süßen Sehnsucht waren).

