Von Nicole Graner

Auf dem Marienplatz sind die dunkelbraunen Buden für den Christkindlmarkt schon aufgebaut. An der ersten Standreihe vor dem Rathaus haben sich einige Menschen an die Budenwände gelehnt. Sie warten geduldig. Und lang. Denn die Schlange vor der Teststation im ehemaligen Sportgeschäft Münzinger zieht sich mittlerweile bis zum Fischbrunnen. Und die Wartenden reden. Natürlich über Corona. Um das Infektionsgeschehen ging es heute auch im Gesundheitsausschuss im Rathaus. Denn die Lage spitzt sich auch in München zu. So sehr, dass nun darüber beraten wird, die Kontaktnachverfolgung komplett an eine private Firma abzugeben oder zumindest 200 zusätzliche städtische Mitarbeiter dafür einzusetzen. Das Vertrauen in das Corona-Management der Stadt ist erschüttert, kommentiert mein Kollege Heiner Effern.

Trotzdem erklärte die Leiterin des Gesundheitsreferates, Beatrix Zurek, zunächst, dass die 2G- und 3G-Regeln wohl "durchaus wirken" würden. Die Erstimpfungen seien wieder gefragt. Von etwas mehr als 3000 Impfungen beispielsweise am Mittwoch seien 700 Erstimpfungen gewesen. "Vielleicht erreichen wir jetzt doch alle", sagt sie.

Doch viel Hoffnung ist da nicht. Axel Fischer, Geschäftsführer der München Klinik, spricht klar von einem Winter, der nicht "rosig" sein wird. Und er macht sich Sorgen über die Corona-Langzeitfolgen für die Münchner Kliniken. Jetzt wird auch noch der Impfstoff knapp. Gerade, wenn das tägliche Pensum auf 6000 erhöht werden soll.

Der Gang über den Marienplatz ist nach all den Zahlen und Berichten aus dem Gesundheitsausschuss ein anderer: Tragen nicht wieder viel mehr Menschen auch draußen Masken? Und ob die Buden für den Christkindlmarkt wirklich stehen bleiben? Noch sollen sie das.

"In Sierra Leone gibt es keine Zukunft für uns" Geflüchtete in München demonstrieren seit Wochen gegen Abschiebungen in das afrikanische Land. Auch Grüne und Linke kritisieren die bisherige Anhörungspraxis und fordern ein Bleiberecht.

Stadt schafft mehr Schlafplätze für Wohnungslose Weil die Zahl der Menschen ohne Unterkunft nach der Pandemie wieder steigen wird, will das Sozialreferat für das nächste Jahr 700 zusätzliche Betten in Flexi-Heimen oder Pensionen bereitstellen.

Elefant Otto feiert seinen ersten Geburtstag Für den Tierpark ist er ein wichtiger Besuchermagnet - da kommt sogar die Bürgermeisterin zum Gratulieren.

Immer mehr Corona-Fälle an den Hochschulen Ganze Kurse werden in Quarantäne geschickt. Dabei erfahren die Unis eher zufällig von Fällen im Hörsaal - und manche Studierende fühlen sich mit ihrer Infektion alleingelassen.

