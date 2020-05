Neben vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens, die in den letzten Wochen und Monaten ganz oder teilweise stillstanden, hat auch die Münchner Justiz ihren Betrieb fast auf Null heruntergefahren - zumindest was öffentliche Verhandlungen anbelangt. Das betraf hauptsächlich die Zivil-Gerichtsbarkeit, wo viel auf dem Schriftweg erledigt werden kann und die gesetzlichen Vorgaben nicht ganz so streng sind wie etwa in Strafverfahren.

Weil aber die Arbeit nicht weniger wird, wenn der Richter sie liegenlässt, beginnen einige von ihnen nun mit einer Methode, die zwar schon seit längerem zulässig ist, aber doch kaum benutzt wurde: Verhandlungen per Videokonferenz. Da sitzt der Richter also, wie es sich gehört, in seiner Robe in einem Gerichtssaal, vor sich einen Laptop, ein Tablet oder eine eigens für solche Gelegenheiten beschaffte Video-Anlage. Die streitenden Parteien, ihre Anwälte und andere Beteiligte sitzen zuhause, in ihrer Kanzlei oder wo auch immer, sehen sich, können miteinander sprechen - und gelangen so manchmal sogar schneller zu einer Einigung und zu einem Ergebnis.

Wir haben einem Amtsrichter bei einer solchen Online-Verhandlung zugeschaut. Das ist aber nicht die einzige Innovation, zu der die Pandemie die Münchner Justiz bringt: Neulich hat ein Amtsrichter und Mediator in einen Park eingeladen, um einen Nachbarschaftsstreit in Milbertshofen zu lösen. Sie sehen: Die Justiz lässt sich etwas einfallen, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Alle, die um 11.20 Uhr einen Termin haben, können rein" Das Bürgerbüro hat jetzt Türsteher, Einlass gibt es nur mit Termin. Und das digitale Angebot hat das KVR in der Corona-Krise auch ausgebaut. Wie man jetzt all die Pässe, Urkunden und Hochzeitstermine bekommt. Zum Artikel

Güterzug rammt Lastwagen: Fahrer schwer verletzt Der Lkw-Fahrer hatte den Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen. Bei der Kollision wurde er aus seinem Fahrzeug geschleudert. Zum Artikel

"Mit Maske zu singen, ist schon ziemlich ungewohnt" Gedämpfte Gesänge, Desinfektionsspray statt Weihwasser und spärlich gefüllte Bänke: In den katholischen und evangelischen Kirchen werden die Gebote der Corona-Pandemie genau beachtet. Der Andrang hält sich ohnehin in Grenzen. Zum Artikel

AfD-Abgeordnete wollen Fraktionschefs abwählen Zwölf von 20 Abgeordneten haben einen Antrag zur Abwahl der Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn unterzeichnet. Ein Insider sagt: Am Mittwoch im Landtag könnte "Blut fließen". Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg