Von Stephan Handel

Wäre es in diesem Zusammenhang nicht ein etwas komisches Wort, so könnte man sagen: Es ist atemberaubend, in welchem Tempo sich die Wissenschaft weltweit mit dem Coronavirus bekannt macht. Medizinhistoriker könnten später einmal feststellen, dass die Menschheit noch nie vor dem Jahr 2020 in so kurzer Zeit so viel über eine völlig neue Infektionskrankheit gelernt hat.

Einen weiteren Teil haben nun Forscher des Tropeninstituts an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität dem großen Bild hinzugefügt: Sie haben in einer Studie mit mehr als 5000 Teilnehmern Licht ins Dunkel der Dunkelziffer gebracht, also in die bislang höchstens geschätzte Zahl derer, die mit Corona infiziert waren, aber in keiner Statistik auftauchen, weil sie nicht getestet wurden. Die Zahl liegt tatsächlich um rund das Vierfache höher als die der offiziellen Veröffentlichungen. Und mit einer gerne verbreiteten Falschinformation können die Wissenschaftler auch aufräumen: Die Sterblichkeitsrate liegt bei Covid-19 "um ein Vielfaches über der für saisonale Grippeinfektionen".

Hört sich nicht nach guten Nachrichten an? Doch. Denn je mehr Forscher und Ärzte, aber auch Politiker und eigentlich jeder von uns über die Krankheit wissen, desto besser, angemessener, zielgenauer und vernünftiger können sie, können wir darauf reagieren. Ich wünsche Ihnen für das kommende Wochenende viel schöne Begegnungen ohne allzu viel Kontakt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Verwaltungsgericht verbietet "Querdenker"-Demo für 120 000 Teilnehmer Ein Anwalt wollte die Kundgebung auf der Theresienweise anmelden, um "das Ende der Pandemie" zu feiern. Ohne Abstand, ohne Masken, aber mit Umarmungen. Nun zieht er vors nächste Gericht.

"Jeder Mensch hat einen Namen" Das Stadtarchiv hat die Geschichten von Tausenden Münchner Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit gesammelt. Die Schicksale lassen sich nun in einem digitalen Gedenkbuch nachlesen.

Die Kultur ist tot. Lang lebe die Kultur! Die neuen Beschränkungen legen Bühnen, Museen und Kinos lahm. Wieder hilft vorerst nur eines: die Flucht ins Netz. Ein Überblick über lohnende Online-Angebote aus allen Sparten.

Fahrgastverband fordert Corona-Aborabatt vom MVV Neben Kulanzregelungen bei Abotickets plädiert der Verband für Ausgleichsaktionen im nächsten Jahr. Pro Bahn befürchtet, dass bisherige Pendler dauerhaft aufs Auto umsteigen könnten.

MÜNCHEN ERLESEN

