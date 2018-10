8. Oktober 2018, 19:19 Uhr München heute Gasteig-Sanierung gefährdet?/ Münchens Nicht-Wähler / Flugzeug der Zukunft

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Elisa Britzelmeier

Als Durchschnittsmünchner waren Sie vielleicht noch nie im Hasenbergl, wenn Sie nicht gerade da wohnen oder arbeiten. Man kommt hier nicht einfach mal her. Aber ein Bild haben Sie wahrscheinlich trotzdem im Kopf. Womöglich denken Sie an Kriminalität, an Gewalt, an den Ruf als verruchte Gegend, vielleicht fällt Ihnen sogar das Wort Ghetto ein.

Das Hasenbergl: viele Menschen mit wenig Geld, viele Migranten, viel Sozialwohnungsbau. Hasenbergl, das ist aber auch: viele Spielplätze, viel Grün, Katzen auf Terrassen, Dreiräder, Kinderwagen und Rollstühle vor der Tür. Alle hier sagen, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat. Man sieht Projekte, Buchtauschladen, Caritas-Zentrum, Grüß-Gott-Haus, Werkstatt Junge Arbeit.

Woran sich wenig tut: Dass die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist. Dabei könnte die Bayern-Wahl in München einiges auf den Kopf stellen, wie mein Kollege Dominik Hutter analysiert. Woran es liegt, dass im Münchner Norden trotzdem so wenige wählen gehen? Um das herauszufinden, war ich zu Besuch bei Münchens Nichtwählern. In der "Discount-Gaststätte" haben sie mich gleich zu sich an den Tisch eingeladen. Wo passiert einem das schon in dieser Stadt?

Haben Sie einen schönen Abend - und reden Sie mit Unbekannten, es lohnt sich.

Das Wetter: Im Laufe des Tages verziehen sich die Wolken und die Sonne scheint bei maximal 20 Grad.

Der Tag in München

SPD sieht Gasteig-Sanierung gefährdet

Einer der Architekten des Kulturzentrums blockiere mit seinem Urheberrecht den 500 Millionen Euro teuren Umbau, sagen die Sozialdemokraten. Das sei falsch, entgegnet Josef Schmid, CSU-Bürgermeister und Aufsichtsratschef. Zum Artikel

Babysitter soll in Trudering zwei Mädchen missbraucht haben

Die Polizei beschlagnahmte bei dem 59-Jährigen außerdem fünf Festplatten mit Hunderten kinderpornografischen Dateien. Zum Artikel

Das Flugzeug der Zukunft hat fast keine Fenster

Mit dieser Idee haben vier Studierende der TU München einen Wettbewerb von Nasa und DLR gewonnen. Starten und landen sollen die Maschinen mit einem Batterieantrieb. Zum Artikel

Stadtbibliotheken sollen bald überall am Samstag öffnen

Versuche in einzelnen Vierteln waren so erfolgreich, dass der Stadtrat nun die flächendeckende Einführung beschließen will. Zum Artikel

Landtagswahl in Bayern: Wahl-O-Mat

Am 14. Oktober wählen die Bayern. Noch unentschlossen? Der Wahl-O-Mat hilft Ihnen, die passende Partei zu finden. Zum Test

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

"Heimat. Ein Deutsches Familienalbum", Lesung mit Nora Krug und Doris Dörrie | 09.10. Literaturhaus Autorin und Illustratorin Nora Krug, lebt seit einigen Jahren mit ihrem jüdischen, amerikanischen Mann in New York, und doch fühlt sie sich auf einmal so deutsch. Nach einigen Entdeckungen in der Familien-Vergangenheit, sowie Fotografien, entstand das Erinnerungskunstwerk "Heimat. Ein Deutsches Familienalbum". Nun liest sie aus ihrem Buch mit anschließendem Gespräch.

Why are we creative? | 09.10. Studio im Isabella Hermann Vaske nimmt uns mit in die Welt der Kreativität aus 30 Jahren Gesprächen mit über 50 Nobel- undOscar-Preisträger*innen. Ein hervorragender Dokumentarfilm mit u.A. David Bowie, David Lynch, Björk, Marina Abramović, Vivienne Westwood, Angelina Jolie, Willem Dafoe, Nelson Mandela & Stephen Hawking.

"Bildschön" - Öffentliche Führung | 09.10. Lenbachhaus Die Ausstellung "Bildschön" interpretiert die vielfältige Kunst des 19. Jahrhunderts ganz neu und arbeitet mit Fotografien, Film- und Hörbeispielen - Der Name ist Programm.

Währenddessen im ...

Allgäu: "Center Park" nach Chaos-Start wieder geschlossen

Kaputtes Spaßbad, unfertige Häuser, kein fließend Wasser: Das Unternehmen Center Parcs hat erhebliche technische Probleme bei seiner neuen Urlaubsanlage. 300 Gäste reisten vorzeitig ab. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen:Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg