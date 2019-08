19. August 2019, 19:15 Uhr München heute Fußballernamen für Hellabrunner Tiernachwuchs / Podcast über Münchner Subkultur

Von Florian Fuchs

Im Münchner Tierpark Hellabrunn sind offenbar fußballbegeisterte Angestellte am Werk, anders ist die Namensgebung für die neuen beiden Alpensteinböcke nicht zu erklären: einer heißt Theo, ein anderer Trapattoni. Der Fußball und die Tiernamen, das hat eine lange Historie, wobei Fußballer überhaupt lustige Namen haben können. Das Fußballfachmagazin 11Freunde hat einmal eine Übersicht zusammengestellt: Dennis Verwüster zum Beispiel von Wacker Mödling, mutmaßlich Verteidiger. Marco de Parade, tatsächlich Torwart bei Fortuna Wuppertal. Jeff Bierchen (FC Avenir Beggen), Dustin Wurst (Westfalia Rhynern) und Adigun Salami (Sønderjysk Elitesport) haben leider nie gemeinsam in einer Mannschaft gespielt. Claudio Pitbull (EC Bahia) und S. Aurier von Paris Saint-Germain wiederum - Tiernamen. In der Bundesliga erinnern sich Fans auch gerne an Bastian Schweinsteiger, in München noch immer eine große Nummer, und Willi Entenmann.

Bei Hertha BSC Berlin spielte vor nicht allzu langer Zeit Andreas Neuendorf, der sich den Künstlernamen "Zecke" aufs Trikot flocken ließ. Ein bisschen spielte er auch wie eine Zecke, lästig, ein Wadlbeißer, wie einst Berti "Terrier" Vogts. Den Spitznamen allerdings bekam Neuendorf verpasst, weil er in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen einmal wegen eines Zeckenbisses im Krankenhaus lag. Um den Namen "Zecke" aufs Trikot drucken zu dürfen, musste Neuendorf ihn als Künstlernamen im Personalausweis eintragen lassen. Er versteigerte zu diesem Zweck zwei eigens gefertigte Ölgemälde, dann ging alles seinen behördlichen Gang.

Im Tierpark Hellabrunn haben sie sich jetzt also gedacht, dass sie es anders herum auch können. Wenn Fußballer öffentlich Tiernamen zur Schau tragen, dann soll einer der beiden neugeborenen Alpensteinböcke im Hellabrunner Gehege eben "Trapattoni" heißen. Giovanni Trapattoni hatte als Trainer bei Bayern München logischerweise mehr Probleme mit Thomas Strunz als mit Alexander Zickler. Der zweite neugeborene Alpensteinbock heißt "Theo". Da hat sich wohl ein Veteran unter den Tierpflegern an den alten Schlager aus der Nachkriegszeit erinnert: "Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor". Bleibt Hellabrunn konsequent, springt vielleicht sogar eine Kooperation mit dem FC Bayern heraus. Dafür müsste einer der nächsten Auerochsen Franz "Bulle" Roth heißen und das nächste Junge einer Raubkatze nach der "Katze von Anzing" - Sepp Maier.

