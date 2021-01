Von Michael Bremmer

Es dauert eine Weile, bis Hans-Georg Stocker zurückruft. Es sei gerade so viel zu tun, entschuldigt sich der Backstage-Chef. Das verwundert. Der Lockdown bremst das Leben, die meisten Einrichtungen sind während der Corona-Pandemie geschlossen, Konzerte finden nicht statt. Aber was hat dann ein Konzertveranstalter den ganzen Tag zu tun? Und was passiert denn in all den anderen Häusern, die derzeit nicht wie gewohnt besucht werden können? Was ist in einem Museum los? In einem Kino? Im Hofbräuhaus? Oder in einem Möbelhaus? Die Neugierde war geweckt.

Tagsüber, sagt Backstage-Chef Hans-Georg Stocker, seien die Büros weiterhin besetzt. Bis zu 25 Menschen sind vor Ort. Konzerte müssen immer wieder aufs Neue verschoben werden, das Programm muss stehen, sollte es irgendwann wieder eine Normalität geben. Hygienekonzepte müssen überarbeitet, Umbauten geplant werden. In der Zwangspause wurden die Toiletten entkernt und ein neuer Trafo für den Grundstrom eingebaut. Alles müsse bereit sein für den Tag, wenn es wieder Konzerte geben darf, sagt Stocker. Antworten wie diese kommen aus allen Häusern. Im Deutschen Museum müssen technische Geräte wie der Flugsimulator regelmäßig gestartet und geprüft werden. Er stammt aus einem Originalflugzeug, einer Diamond 42, wie sie weltweit für die Pilotenausbildung eingesetzt wird. "Wir müssen auch selbst in Übung bleiben", sagt Volker Füßmann, der für den Flugsimulator zuständig ist. Auch im Mathäser-Kino wird einmal die Woche die komplette Projektionstechnik hochgefahren. Und im Kare Kraftwerk werden gerade neue Möbelkollektion aufgebaut. Für die Zeit nach Corona.

Aufbruchsstimmung ist auch im Backstage zu spüren, auch wenn es hier noch sehr nach Baustelle aussieht. "Beim ersten Lockdown hatten wir viele Einbrüche", sagt Stocker. Deswegen ist er manchmal auch abends da, "ich kann den Laden ja nicht alleine lassen". Die Zapfanlagen wurden außer Betrieb genommen und sämtliche Getränke der Brauerei zurückgegeben. Also auch in dieser Richtung ist für Einbrecher nichts mehr zu holen. "Und wenn ich selbst mal ein Bier will", sagt Stocker, "dann muss ich halt zum Supermarkt laufen."

