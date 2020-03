Es ist keine neue Erkenntnis, dass wir Menschen den Wert vieler Dinge erst dann sehen, wenn sie fehlen. Da gibt es in der diesjährigen Fastenzeit - Version "Brutal" - natürlich jede Menge zu entdecken, zuallererst die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit.

Die Krönung der Bewegungsfreiheit war, dass wir ohne Grenzkontrollen in Europa umherreisen konnten. Auch wenn man sich um des Klimas Willen zurückhalten sollte, war es zumindest schön zu wissen, dass man im Prinzip die Möglichkeit hätte, mit dem Flugzeug in die entferntesten Winkel der Erde zu kommen.

Die große Anzeigetafel im Terminal des Flughafens war eine Verheißung: Mit diesen Orten ist München in Verbindung und in stetigem Austausch. Sechs Spalten hat die Anzeigetafel im Terminal 2. Früher war dort gerade genug Platz für die Flüge in den nächsten drei bis vier Stunden. Als ich am Mittwoch wieder dort war, waren die meisten Spalten leer. Und auf einer hatten alle Verbindungen für den nächsten Tag Platz: Hamburg, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf. Ende.

Das Drehkreuz München ist fast zum Stillstand gekommen. Für Tausende Angestellte am Flughafen bedeutet das jetzt Kurzarbeit. Viele von ihnen sind weiter damit beschäftigt, den Betrieb am Laufen zu halten, auch wenn nur noch 6000 Reisende am Tag kommen statt 130.000 wie noch vor wenigen Wochen. Und darin steckt ja auch eine Verheißung, dass die Stadt ihre Verbindung in die Welt bald wieder aufnehmen kann.

DER TAG IN MÜNCHEN

111 neue Fälle in München und ein dritter Todesfall Das Uniklinikum rechts der Isar und das Klinikum München-Schwabing helfen bei der Suche nach einem wirksamen Medikament gegen das Virus.

So funktioniert der virtuelle Unterricht an Münchens Schulen Zum ArtikelViele Lehrer experimentieren derzeit, wie sie ihre Schüler trotz der Schließung unterrichten können. Die Unterschiede sind groß - nicht nur bei der Ausstattung.

Vom Hörsaal in die Intensivstation Hunderte Medizinstudierende melden sich freiwillig zum Dienst, um die Kliniken in der Corona-Krise an verschiedenen Stellen zu unterstützen - obwohl die Belastung groß ist.

Die Allianzen der kleinen Parteien im Rathaus Nur wer mindestens vier Stadträte mitbringt, erhält den Status als Fraktion - und damit enorme Vorteile. Die meisten, die zur Wahl angetreten sind, scheiterten an dieser Hürde, deswegen schmieden sie nun Bündnisse.

MÜNCHEN ERLESEN

