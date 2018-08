3. August 2018, 19:17 Uhr München heute Flughafen im Krisenmodus / Hitze in der Stadt / Ärger mit Airbnb

Im "Hub Operations Center" steuern die Mitarbeiter am Airport die Abläufe in der Luft und am Boden.

Von Sara Maria Behbehani

Für Urlauber war es das Feriendesaster schlechthin, als am vergangenen Samstag am Münchner Flughafen im Terminal 2gar nichts mehr ging. Zwei Abflughallen wurden gesperrt und durchsucht, 300 Flüge gestrichen. Und dann nahm das Chaos seinen Lauf: Passagiermassen stauten sich, Reisende wurden ohnmächtig und Tausende konnten erst mit zum Teil tagelanger Verzögerung in die Ferien starten.

32 000 Passagiere strandeten am Münchner Flughafen, mehr als 20 000 Gepäckstücke blieben liegen. 600 davon haben noch immer nicht den Weg zurück zu ihren Besitzern gefunden.

Mein Kollege Andreas Schubert hat sich im "Hub Operations Center" umgesehen. Dem Ort, an dem die Verantwortlichen der Lufthansa, der Sicherheitsbehörden und des Flughafens zusammenkommen, wenn es ein Problem gibt. Und er fragt: Was macht die Lufthansa in solchen Ausnahmesituationen? Was ist falsch gelaufen am Samstag? Wie sähe eine bessere Krisen-Kommunikation aus? Und was sind die Hürden, die es in solchen Fällen zu bewältigen gibt?

Hitze-Rundgang: Wie heißt ist es in München? 35 Grad in der Tram, 23 Grad im städtischen Gießwagen: Es gab schon Jahre, in denen es heißer war. Aber die Münchner schwitzen doch immer wieder. Zum Artikel

Stadt droht Airbnb 300 000 Euro Strafe an Um illegale Ferienwohnungen aufzuspüren, fordert die Stadt von der Internet-Plattform, Adressen und Namen der Vermieter preiszugeben. Die weigert sich bislang. Zum Artikel

Kleine Strafen für eine "Riesensauerei" Zwei Männer waren angeklagt, mit dem sogenannten "Polizisten-Trick" knapp 50 000 Euro erbeutet zu haben. Ein Betrüger muss fünf Jahre in Haft, sein Komplize bleibt frei. Zum Artikel

Mehr als nur Fußball? Dieses Trio soll die EM 2024 nach München holen Eine Paralympics-Siegerin, ein Skifahrer und DJ Hell: Die Stadt überrascht mit der Wahl ihrer Botschafter für die EM-Bewerbung 2024. Zum Artikel

Eschlkamer Ortsteil Warzenried: Ein Tweet Seehofers richtet enormen Schaden an CSU-Chef Horst Seehofer twittert jetzt. Unser Kolumnist Roman Deininger hat sich dort umgesehen, wo der erste Tweet des Innenministers eingeschlagen ist und findet: Die Verwüstungen sind verheerend. Zur Glosse

