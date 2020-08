Hoffnungsvoll, aber auch erschöpft blickt der kleine Bub in die Kamera - er und viele andere Geflüchtete sind gerade mit dem Zug aus Österreich am Münchner Hauptbahnhof angekommen, als das Bild im September 2015 entstand.

Von Thomas Anlauf

Plötzlich ist da dieser blaue Kühlschrank, mitten auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein paar junge Leute haben das Trumm mit den Antifa-Aufklebern herangeschafft, zwei Polizisten helfen, den Kühlschrank in den Starnberger Flügelbahnhof zu wuchten. Der soll helfen, dass die erschöpften Menschen, die stündlich aus den Zügen aus Ungarn und Italien steigen, wenigstens kühles Wasser erhalten. Polizisten verteilen Fladenbrot und Kekse. Familien mit kleinen Kindern liegen schlafend am Boden in der Bahnhofshalle. Sie sind in Sicherheit, in München.

Es sind bewegende Begegnungen in jenen Septembertagen 2015 in München. Viele Tausende Menschen halten zusammen, helfen, wo sie können, um das, was am Hauptbahnhof geschieht, so menschlich wie möglich zu meistern. Als sich Ende August Tausende Geflüchtete aus Budapest zu Fuß, mit Bussen und in Zügen auf den sogenannten Hoffnungsmarsch nach Westen aufmachen, sind die zuständigen Behörden in München zunächst überfordert. Erst langsam wird klar, dass die Ankunft von Abertausenden Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak erst der Beginn einer riesigen Herausforderung für die Stadt ist.

Oberbürgermeister Dieter Reiter ist mit seinem Krisenstab täglich am Hauptbahnhof. "Wir werden dafür sorgen, dass die Menschen, so lange sie in München sind, menschenwürdig behandelt werden", sagt er am 1. September. Innerhalb kurzer Zeit schafft das Sozialreferat mehr als 13 000 Schlafplätze für die Ankommenden. Zwischen 5. und 14. September 2015 erreichen 67 000 Flüchtlinge den Hauptbahnhof, allein am 6. September sind es 13 000. Und München reagiert.

4000 freiwillige Helfer, dazu unzählige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Behörden arbeiten Tag und Nacht, oft bis zur Erschöpfung. Doch der gewaltige Kraftakt gelingt, dank der Hilfsbereitschaft und Weltoffenheit der Münchner. Am Ende des Jahres leben 21 300 Geflüchtete in München. Die Welt blickt in jenem Herbst staunend auf diese Stadt.

