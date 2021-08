Von Ekaterina Kel

Einmal lag Stephan Prückner am Starnberger See. Er hatte frei und genoss die Ruhe. Dann aber zog jemand einen Menschen aus dem Wasser. Prückner musste sofort reanimieren. Das ist jetzt schon etliche Jahre her, sagt er, aber das Wissen darum, dass man jederzeit helfen kann, bleibt.

Nun ist Prückner der Direktor des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement am LMU Klinikum und Vorstand im Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen. Der Mann ist also gut geübt im Retten von Leben. Aber seine Botschaft ist: Jeder kann das.

Er ist einer von vielen Menschen in verschiedenen Organisationen, darunter die Integrierte Leitstelle, der Rettungszweckverband, die Stadt München und der Landkreis München, die das Projekt "München Rettet Leben" gestartet haben. An diesem Mittwoch, 1. September, geht es los. Menschen, die speziell geschult wurden, bekommen dann im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes in ihrer Umgebung einen Alarm auf eine spezielle App und können zum Betroffenen eilen, um eine Herzdruckmassage durchzuführen. Bevor der Rettungsdienst kommt, wäre so vielen Hunderten geholfen.

Zuerst sollen Profis aus den Rettungsdienten eingewiesen werden, später medizinisches Personal aller Art, in der letzten Phase können Laien ran. Das Gute ist: Man kann nichts falsch machen, sagt Prückner. Es sei auf jeden Fall besser, dem Menschen wenigstens eine kleine Chance zu geben.

