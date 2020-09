Vieles war in diesem Sommer anders - die vielen Badenden an der Isar aber waren auch in diesem Jahr wieder am und im Fluss.

Von René Hofmann

Das letzte Ferienwochenende steht an. Eigentlich ist es jetzt Zeit für den Satz: "Gut, dass die Kinder bald wieder in die Schule kommen." Früher habe ich diesen Satz meine Eltern oft sagen hören, in den vergangenen Jahren habe ich ihn selbst öfter gesagt. In diesem Jahr aber? Es falle ihm auf, dass er den Satz gerade gar nicht höre, hat ein Kollege gemeint, als wir in dieser Woche in einer Konferenz überlegt haben, welches Thema zum Ausklang der Ferien ein großes sein könnte. Der Tonfall der Eltern habe sich ganz grundsätzlich geändert. Allenthalben sei derzeit nur eines zu vernehmen: "Oh nein, die Schule geht schon wieder los!" Damit hatten wir das große Thema gefunden.

Mit den Ferien endet auch immer das Sommergefühl, das gerade in München ein besonderes ist. In normalen Zeiten läuft es ja so: Mit dem letzten Schulgong verlassen viele Menschen schlagartig die Stadt. Der Wasserverbrauch sinkt, Straßen, Busse und Bahnen leeren sich. In diesem Jahr aber ist, wegen Corona, vieles anders gelaufen. Die große Flucht in die Welt hinaus war nicht möglich. Vielfach musste kurzfristig ein Ersatzprogramm her. Auch die Stadt hat ja eines auf die Beine gestellt, einen "Sommer in der Stadt" mit Riesenrad am Königsplatz und Wasserrutsche im Olympiapark. Das sollte den darbenden Schaustellern helfen und den Daheimgebliebenen kleine Fluchten ermöglichen.

Ob das glückte? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage habe ich mich diese Woche umgeschaut und umgehört. In der Stadt und bei städtischen Institutionen. Und ich habe meine Bekannten und all meine Kollegen gefragt: Was wird Euch aus diesem besonderen Sommer in Erinnerung bleiben? Herausgekommen ist ein Mosaik, das sich aus vielen Eindrücken zusammensetzt. Ein buntes Bild, das zeigt, wieso es für viele Familien in diesem Jahr Ferien ohne das waren, was die großen Ferien sonst auszeichnet: eine wunderbare sommerliche Sorglosigkeit. Das aber auch aufzeigt, auf welch vielfältige Weise - Gerüche, Töne, Bilder, Gefühle - diese besonderen Wochen in Erinnerung bleiben werden. Viel Spaß bei der Lektüre! Und überhaupt an diesem letzten Ferienwochenende...

Der "Sommer in der Stadt" wird verlängert Viele Aktionen und Fahrgeschäfte bleiben der Stadt noch bis 4. Oktober erhalten - doch nicht überall geht der Betrieb bis in den nächsten Monat hinein weiter.

Welche Regeln in der Stadt gelten Masken in Schulen und Kitas, Heiraten mit eigenem Kugelschreiber und ein drohendes Alkoholverbot: Worauf man derzeit in München achten muss - ein Überblick.

Fahrverbote prüfen reicht - verhängen muss man sie nicht Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hält die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Münchner Luftreinhalteplan für unbegründet - Grund ist ein Detail in einem früheren Richterspruch.

35-Jähriger wegen Mordes angeklagt Weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in Gegenrichtung auf der Fürstenrieder Straße fuhr, kam ein 14-Jähriger ums Leben.

