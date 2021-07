Eine EM mit Folgen / Stadt will Missbrauch an Kindern aufarbeiten

Von Heiner Effern

Der Profi-Fußball und vor allem seine Funktionäre machen es leidenschaftlichen Fans, aber auch Gelegenheits-Bundestrainern schon lange nicht mehr leicht, eine Partie völlig unbeschwert zu genießen. Alles kommerzialisiert und durchgestylt und in der Hand von undurchsichtigen Verbänden, denen man im bürgerlichen Leben die Tür nicht mal einen Spalt breit öffnen würde. In der Pandemie beanspruchte und erhielt er sehr früh eine Sonderrolle, die Profis spielten, die Kinder und die Amateure saßen zuhause und sahen den rollenden Ball lange nur noch von der Couch aus. Die Coronafälle sind zwar zuletzt stark zurückgegangen, die Kids kicken wieder, ein Aufatmen ist zu spüren, doch fragen sich viele: War es richtig, dass die Stadt während einer Pandemie als Ausrichterin von vier Europameisterschafts-Spielen auftritt? (SZ Plus)

Ein abschließendes Fazit wird erst Tage oder Wochen nach dem letzten Spiel am Freitag, dem Viertelfinale zwischen Italien und Belgien, möglich sein. Dann wird man konkret sehen, ob ein Turnier in elf Ländern in Zeiten einer Pandemie ein völkerverbindender Spaß war, wie es sich der Europäische Fußballverband gedacht hat. Oder ob es als Virenschleuder die Ansteckungszahlen nach oben treibt. Bis jetzt gibt es dafür in München noch keine Anzeichen. Doch nach den drei Spielen der deutschen Mannschaft kann man schon mal zurückblicken auf die EM in der Stadt, die nicht nur wegen Corona und der strengen Hygiene-Auflagen in den Stadien in Erinnerung bleiben wird. Ein Umweltaktivist mit einem lebensgefährlichen Flugmanöver, ein ungarischer Regierungschef, der weltweit wegen seiner Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen in die Kritik geriet. Fans, die sich partout nicht Mund und Nase bedecken wollten. Gesprächsstoff gab es genug, auch für jene, die auf eine paneuropäische Pandemie-Europameisterschaft gut hätten verzichten können.

Doch zu einem Rückblick gehört auch, dass man die vielen Menschen im Auge behält, die sich trotz aller Widrigkeiten über die EM in ihrer Stadt gefreut haben. Die beim Public Viewing mit der deutschen Mannschaft litten, die ein Ticket im Stadion ergatterten, die in Tipp-Runden und Stammtisch.-Analysen nah am Ball blieben. Vielleicht auch gerade weil sie nach den langen Entbehrungen der Pandemie all diese nebensächlichen, aber manchmal auch wunderbaren Erfahrungen gerne mitgenommen haben. Jeder kann und wird sich ein eigenes Urteil bilden. Die wichtigsten Stationen der EM-Tage in München haben wir für sie nachgezeichnet und dabei festgestellt: Langweilig war es jedenfalls nicht.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Niemand kann sich alleine radikalisieren" Nach dem OEz-Anschlag in München vor fünf Jahren haben Behörden zu lange den rassistischen Hintergrund ignoriert und die Opfer damit ein zweites Mal geschädigt, kritisieren Experten. Das ist kein Einzelfall.

Frau findet tote Person am Isarhochufer Der Mann lag leblos vier Meter neben einem Fußweg. Die Polizei versucht nun die Identität des Toten zu klären.

Tödlicher Sturz aus dem Auto Ein Mann soll seine Frau nach einem Streit geschubst haben - wenig später starb sie. Seine Version der Geschichte klingt in den entscheidenden Punkten allerdings gänzlich anders.

Die bunten Fahnen bleiben Seitdem die Uefa der Stadt verboten hat, die Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, sind zahlreiche Flaggen in der Stadt zu sehen. Passend dazu findet nun der Christopher Street Day statt - erstmals mit einer Fahrraddemo.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg