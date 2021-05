Ein Wald zum Verzweifeln / Partyampel am Gärtnerplatz

Wipfelstürmer: Ein Klimaaktivist hat sich im Forst Kasten in die Bäume gehängt.

Von Thomas Anlauf

Bitte, wo geht es hier zur Waldbesetzung?, dachte ich am Morgen, als Klimaaktivisten mitten im Forst Kasten zu einer Pressekonferenz eingeladen hatten. Der Wald am Stadtrand von München ist schließlich riesig, mehr als 800 Hektar groß. Knapp zehn Hektar davon sollen nun gerodet und ausgekiest werden, ein lukratives Geschäft für die Heiliggeistspital-Stiftung, der der Wald gehört, und auch für das Kiesunternehmen, das den Schotter unbedingt aus dem Untergrund befördern will. Dagegen protestieren seit Dienstagabend Klimaschützer mitten im Wald. Aber: Wo, bitte geht es zu der Waldbesetzung?

Die Antwort ist einfach: Immer nur der Polizei folgen. Am Ortsrand von Neuried parken mehrere Streifenwagen, Polizeibeamte stehen daneben. Dann geht es schnurgerade in den Forst, Kraillinger Geräumt heißt der Waldweg. Links tauchen plötzlich zwei Tiertransporter der Polizei auf, die vor einem Waldkindergarten stehen, weiter hinten erkennt man, warum: Rechts im Gebüsch sitzen Polizisten der Reiterstaffel hoch auf ihren Rössern, weshalb, erschließt sich nicht. Auf dem Weg marschieren Polizisten in Formation, manchmal weicht eine Beamtin einer braunen Pfütze aus. Schließlich trifft man nach knapp 20 Minuten auf ein Dutzend Aktivisten im Wald. Sie haben die Nacht hier ausgeharrt, auf die Bäume durften sie nicht klettern, das hat ihnen wiederum die Polizei verboten. Die Versammlung im feuchten Wald ist hingegen mittlerweile genehmigt, bis der Stadtrat über eine Vergabe der Schürfrechte im Forst an diesem Donnerstag entschieden hat.

Die Abstimmung dürfte ziemlich spannend werden, denn bei einer Ablehnung zum Kiesabbau droht den Mitgliedern des zuständigen Sozialausschusses, dass sie bei möglichen Schadensersatzansprüchen persönlich haften müssen. Sie sind ziemlich empört, dass sie als freie Mandatsträger in die Haftung genommen werden könnten, was verständlich ist. In letzter Minute haben die Fraktionsvorsitzenden von Grün-Rot nun einen Brandbrief an Regierungspräsidentin Maria Els geschrieben, dass sie doch bitte frei abstimmen mögen und nicht im Auftrag der Stiftung, deren Stiftungsräte sie nämlich sind.

Das klingt nicht nur kompliziert, ist es auch. Dagegen ist die Suche nach einigen friedlichen Baumbesetzern, die nun doch am Boden geblieben sind, ein hübscher Waldspaziergang.

DER TAG IN MÜNCHEN

München geht rechtlich gegen Dubai-"Oktoberfest" vor Unter dem Motto "Oktoberfest goes Dubai" werde der Eindruck erweckt, das Oktoberfest ziehe in diesem Jahr nach Dubai um. Das will sich die Stadt nicht gefallen lassen.

Registrieren, testen - und dann ab ins Wasser Am Freitag startet in München die Freibadsaison. Auch dieses Jahr wird der Betrieb von der Pandemie geprägt sein - wer schwimmen gehen will, muss einige Regeln beachten.

München führt Partyampel für den Gärtnerplatz ein Wer an dem beliebten Hotspot feiern will, kann künftig im Internet nachschauen, wie voll es dort ist. So richtig digital wird die Ampel aber mangels Geld und Zeit noch nicht.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg