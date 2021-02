Von Andreas Schubert

Ich gebe zu: Wegen der Corona-Pandemie habe ich in Bussen und Bahnen ein mulmiges Gefühl - trotz FFP2-Maske und dem kleinen Plastikfläschchen mit blauer Desinfektionstinktur in meiner Jackentasche. Auch wenn die Verkehrsbetriebe im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) immer und immer wieder betont, es bestehe nur eine geringe Ansteckungsgefahr, solange sich alle an die Hygieneregeln halten, geht es vielen so wie mir. Viele meiden die "Öffentlichen" sogar und fahren lieber Auto oder Rad. Und weil sehr viele Menschen im Home-Office arbeiten, keine Touristen in der Stadt sind und niemand mehr zum Shoppen in die Stadt fährt, fehlen der MVV die Fahrgäste und somit die Einnahmen.

Das bringt den öffentlichen Nahverkehr inzwischen an den Rand seiner Existenz. Nach jahrelangen Fahrgast- und Umsatzrekorden verzeichnete der MVV im Jahr 2020 einen Einnahmenrückgang von 380 Millionen. Gleichzeitig sind die Kosten gestiegen, weil der MVV weiterhin das volle Programm fährt und sein Angebot sogar noch ausbaut. Schließlich soll die Krise ja irgendwann vorbei sein. Und nur mit einem guten Angebot werden wieder mehr Menschen die Öffentlichen nutzen. Daran glaube ich auch, weshalb ich mein MVV-Jahresabo behalten habe.

