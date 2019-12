Seit einem Jahr gehen Schüler jeden Freitag auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstireren - wie hier beim globalen Klimastreik am Königsplatz am 20. September 2019.

Dass "Fridays for Future" anders ist, dass der Protest länger und beharrlicher sein würde als bei den vielen anderen Demonstrationen und Kundgebungen in der Stadt, das ist uns in der Münchner Lokalredaktion spätestens Mitte März 2019 klargeworden. Den ersten Schulstreik hatte es in München am 14. Dezember 2018 gegeben, danach war es wieder still geworden. Im Januar 2019 schrieb uns dann ein 19-jähriger Aktivist eine E-Mail, in der er sehr freundlich um Berichterstattung bat. "Falls Sie von dieser Sache noch nichts gehört haben", hieß es da fast schüchtern, und dann erklärte er, wer Greta Thunberg ist. Am 18. Januar gingen etwa 750 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, sie zogen von der Ludwig-Maximilians-Universität zum Maxmonument. Doch nicht nur Schulleiterinnen und Schulleiter, auch Journalistinnen und Journalisten waren erst einmal skeptisch. Demonstrationen für mehr Klimaschutz hatte es zuvor schon gegeben, und es war ja gut möglich, dass es bei dem einen Schulboykott in München bleiben würde. Der Bericht in der SZ über diesen ersten Schulstreik im Jahr 2019 trug den Titel "Beim nächsten Mal droht richtig Ärger". Im Rückblick empfinde ich das als kurios.

Denn am 15. März 2019 standen 10 000 Menschen vor der Feldherrnhalle, doppelt so viele, wie "Fridays for Future" angemeldet hatte, und das, obwohl es regnete. Wenige Tage zuvor hatten sich Wissenschaftler demonstrativ hinter die Jugendlichen gestellt; der Protest sei berechtigt, sagten die Forscher. Und schon seit Wochen demonstrierten nicht nur Schülerinnen, Schüler und Studierende, sondern auch Erwachsene für mehr Klimaschutz. Wer sich damals mit ihnen unterhielt, der konnte deutlich deren Euphorie spüren: Sie würden wahrgenommen, sie könnten etwas bewegen, sagten sie. Die Klimakrise überwinden? Wir schaffen das! Im Juli demonstrierten erneut mehr als 10 000 Menschen für mehr Klimaschutz, im September gar mehr als 40 000.

Nun ist fast genau ein Jahr vergangen, seit die Aktivisten von "Fridays for Future" in München zum ersten Mal auf die Straße gegangen ist. Insgesamt 49 Demonstrationen hat es in München mittlerweile gegeben - und es ist an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Ich habe deshalb in den vergangenen Wochen mehrmals eine 21-jährige Aktivistin begleitet und dabei erfahren, dass die Euphorie, die "Fridays for Future" noch im März getragen hat, mittlerweile verflogen ist (SZ Plus). Sie hätten zwar viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber politisch bisher doch zu wenig erreicht, sagte sie. Ans Aufgeben denken die Aktivisten aber nicht: Es helfe nichts, sagte sie. Der Klimawandel werde ja auch nicht einfach so verschwinden. An diesem Freitag ruft "Fridays for Future" nun auf zur Geburtstagsdemo: Um 12 Uhr treffen sich die Demonstranten auf dem Max-Joseph-Platz, dort, wo im Dezember 2018 die allererste "Fridays for Future"-Demonstration gewesen ist. Von dort ziehen sie zum Königsplatz, wo am 20. September mehr als 40 000 Menschen mit ihnen für mehr Klimaschutz demonstriert haben. Es wird ein Spaziergang sein von den Anfängen hin zum Schauplatz des bisherigen Höhepunkts der Bewegung. Wie es weitergeht, wissen die Jugendlichen selber nicht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Weitere 30 000 Beschäftigte können auf doppelte München-Zulage hoffen Auch Pflegekräfte und Busfahrer müssten sich das Leben hier leisten können, sagt OB Reiter. Auch städtische Tochterfirmen sollen deshalb mehr Gehalt zahlen. Allerdings mit einer Einschränkung.

Junge Frau bei Beziehungsstreit getötet Der frühere Freund der 21-Jährigen steht unter Mordverdacht. Er war zunächst geflüchtet, stellte sich dann aber der Polizei und hat die Tat gestanden.

Kunde bekommt 225 000 Euro Rabatt-Guthaben ausbezahlt Ein Münchner kaufte 508 Handykarten, rief sich permanent selbst an und häufte so dank eines Marketing-Gags ein riesiges Guthaben an. Und das muss der Mobilfunkbetreiber Telefónica ihm jetzt auch überweisen.

Aktivist klebt sich an Siemens-Zentrale fest Weil der Konzern Technik für den Kohleabbau in Australien liefert, demonstriert ein 37-Jähriger in dessen Zentrale in der Altstadt: Seine Hand haftet mit Sekundenkleber an der Glasfassade.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg