Eingemottet: Viele Flugzeuge müssen in München derzeit am Boden bleiben.

Von Dominik Hutter

Vor Wochen schienen Griechenland, Spanien, Italien und Frankreich noch unerreichbar - jetzt tauchen die beliebtesten Urlaubsziele wieder auf den großen Anzeigetafeln in den Terminals des Flughafens auf. Es geht wieder in die Luft und ans Meer. Wenn auch nicht in der gleichen Größenordnung wie vor der Pandemie.

Auch wenn es vielen Passagieren egal sein kann oder vielleicht sogar angenehm erscheint, weil es nicht so wuselig zugeht: Für den Flughafen und seine Mitarbeiter ist der maue Betrieb eine Katastrophe. Schon wird über "Kapazitätsanpassungen" gesprochen. Also auch darüber, ob der Personalstand im Erdinger Moos dauerhaft zu halten ist.

Die Gewerkschaft Verdi kündigt Widerstand gegen jeglichen Stellenabbau an. Entschieden ist ohnehin noch nichts, seriöse Prognosen über die Zukunft des Luftverkehrs sind schwierig. Wie lange bleiben Risikoziele Risikoziele? Gibt es eine zweite Corona-Welle? Bis März 2021 sind Kündigungen ohnehin ausgeschlossen.

