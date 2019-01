13. Januar 2019, 19:26 Uhr München heute Django, der Baumarkt-Kater / Weniger Münchner Kindl / Handball-WM in der Olympiahalle

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt

Von Bernhard Hiergeist

Django ist ein getigerter Kater, der jeden Tag in einem Baumarkt in Starnberg vorbeischaut. Er kommt, wenn der Laden öffnet, fläzt sich zwischen Düngersäcke, schnuppert an Duftkerzen oder springt aufs Kassenband. Und wenn der Laden schließt, geht er. Niemand weiß, warum. Aber schon faszinierend. "Das Tier, selbst wenn es domestiziert ist, vermag den Menschen zu überraschen", so schrieb das der Philosoph John Berger in dem Essay "Warum sehen wir Tiere an?".

Falls Sie sich jetzt fragen: Nein, Berger war Brite und verkehrte, soweit man das heute weiß, selten in Baumärkten im Münchner Umland. Außerdem schrieb er den Essay schon 1977, da war Django vermutlich noch nicht geboren. Aber der Kater macht heute einige von Bergers Thesen sehr anschaulich. Zum Beispiel die, dass Tiere sich vom Menschen "weniger in ihrer grundsätzlichen als in ihrer sichtbaren Anatomie unterscheiden" (eine Wahrheit, die man auch mal aussprechen kann).

Oder, dass uns der Anblick von Tieren immer daran erinnert, dass Mensch und Tier sich entfremdet haben, dass jeder nun isoliert dasteht und sich zwischen uns ein "Abgrund des Nicht-Verstehens" aufgetan hat. Ein pelziges Stück Existenzialphilosophie kriegt man da mit. Gibt einem beim Schraubenkaufen schon zu denken, nicht wahr?

Das Wetter: Regen und Schneeregen bei maximal drei Grad.

Der Tag in München

Parteien nach der Wahl: Jede Stimme bringt 83 Cent Die Finanzen der Parteien hängen ab von den Wahlergebnissen und den Mitgliederzahlen. Wer hat jetzt mehr Geld und wer weniger - und welche Auswirkungen hat das? Zum Artikel

Es gibt weniger Münchner Kindl Die Geburtenzahlen steigen nur wegen der Schwangeren aus dem Münchner Umland. Trotzdem kommen in den städtischen Kliniken deutschlandweit die meisten Babys zur Welt. Zum Artikel

Handball-WM lockt Fans aus aller Welt in die Olympiahalle Der Tourismusverband nutzt solche Großereignisse, um für München zu werben - und hofft auch auf das Champions-League-Finale 2021. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Währenddessen in...

Südbayern: Schwer lastet der Schnee Immer mehr Helfer kommen in den Süden Bayerns, um die Dächer freizuschaufeln. Bundeswehr, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind im Einsatz. Die Lawinengefahr steigt und Skilifte bleiben weiter geschlossen. Entwarnung geben die Meteorologen noch nicht. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg

Haben Sie Anregungen? Kontaktieren Sie uns unter muenchen-online@sz.de