Wie hier am Flughafen, auf der Theresienwiese oder in Clubs: Die Orte, an denen man sich mittlerweile auf Corona testen lassen kann, sind sehr unterschiedlich.

Von Ingrid Fuchs

Haben Sie sich schon entschieden, wie Sie Weihnachten feiern? Die Gewissensfrage dieser Tage ist: Soll man wirklich die Eltern besuchen? Dürfen tut man es, sogar nach den strengeren Lockdown-Regeln, die seit diesem Mittwoch in ganz Bayern gelten. Aber nur weil es kein Verbot gibt, bedeutet das ja nicht gleich, dass etwas sinnvoll ist. Keine Sorge, das wird hier kein Moralappell - eher eine nützliche Handreichung, wie sich knifflige Corona-Fragen gut lösen lassen. Um den präventiven Part haben sich meine Kolleginnen Ekaterina Kel und Sophia Kaiser gekümmert. Sie haben zusammengetragen, wo und wie man sich in München auf Corona testen lassen kann. Die Termine dafür werden knapper, klar, aber die Liste an Testzentren ist lang (SZ-Plus).

Ebenfalls um Prävention, aber eher vor diplomatischen Krisen, geht es in dem Gespräch, das mein Kollege Quentin Lichtblau mit einer Psychologin geführt hat (SZ Plus). Man erfährt zum Beispiel, wie man seinen Eltern sagt, dass man an Weihnachten diesmal nicht zu Besuch kommen möchte. Oder wie man mit Angehörigen umgeht, die die Lockerungen maximal ausreizen wollen (okay, ein bisschen Moral steckt da schon drin).

Wenn das jetzt der Moment ist, in dem Sie sich fragen, von welchen Lockerungen im Lockdown die Rede ist, kommt hier der ultimative Tipp: Es gibt in der SZ-Redaktion einen Kollegen, der auf wundersame Weise immer noch nicht den Überblick verloren hat, welche Corona-Regeln nun gelten. Warum darf ich nachts nicht joggen, aber Gassi gehen? Und was gilt nun an Silvester? Wenn wir sowas wissen wollen, fragen wir Kassian Stroh. Er hat nun angeboten, dass auch Sie ihm Fragen zum Corona-Lockdown schicken. Schreiben Sie sie uns an muenchen-online@sueddeutsche.de - wenn sich jemand auskennt, dann er.

Ein Minus von mehr als 600 Millionen Euro Der Haushaltsplan, den die grün-rote Koalition beschließt, zeigt das Ausmaß der Corona-Krise für München. Trotz abgespeckter Debatte wird im Stadtrat ordentlich gestritten.

Disziplinarverfahren gegen Uni-Vizepräsidenten Der Beamte hat sich jahrelang Taxifahrten von der Uni nach Hause erstatten lassen - für insgesamt 64 000 Euro. War das ein Vergehen? Die Landesanwaltschaft ermittelt.

Peter Reichert übernimmt Bräurosl-Zelt Er hat bisher schon auf der Oidn Wiesn das kleine Volkssängerzelt betrieben. Nun übernimmt Reichert neben der Bräurosl auch noch das Traditionslokal Donisl am Münchner Marienplatz.

Flüchtiger Automatensprenger nach zwei Jahren gefasst Eine kriminelle Bande wollte eine Bank in Germering ausrauben - nun ist auch der vierte und letzte Verdächtige in Haft. Er wurde in den Niederlanden festgenommen.

