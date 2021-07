Das Gebäude, in dem die Fahrdienstleister der Deutschen Bahn am Ostbahnhof den Zugverkehr lenken, wird bald nicht mehr benötigt. Die Bahn tauscht das Relais-Stellwerk durch ein elektronisches Stellwerk (ESTW) aus.

Von Andreas Schubert

Sind Sie auch schon öfter bei Regen oder eisiger Kälte am Bahnsteig gestanden und haben darauf gehofft, dass die verspätete S-Bahn nun doch bitte, bitte kommen soll? Wenn Sie regelmäßig S-Bahn fahren, bin ich mir dessen sicher. Jeder kennt, jeder hasst die leider allzu häufige Meldung "Stellwerkstörung am Ostbahnhof", die in der Regel dazu führt, dass in weiten Teilen des Netzes erst mal nichts mehr geht.

In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bahn zwar versucht, die Situation mit einzelnen Maßnahmen zu verbessern, doch stets war klar: Um ein neues, elektronisches Stellwerk, das zuverlässiger laufen soll, kommt sie nicht mehr herum. Doch man wollte zunächst noch warten, bis die zweite S-Bahn-Stammstrecke fertig ist. Weil sich dieses Projekt bekanntlich noch einige Jahre zieht, wird das neue Stellwerk doch schon jetzt gebaut.

Am Mittwoch haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und DB-Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla - natürlich recht medienwirksam - die Bauarbeiten schon vorab ein bisschen gefeiert. Die starten im Oktober und sollen knapp zwei Jahre dauern. 222 Millionen Euro gibt der Bund für die Maßnahme aus, die dann hoffentlich für einen reibungsloseren Betrieb der S-Bahn sorgt. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass das klappt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hier sollen sich bald wieder Münchner treffen Das mehr als 300 Jahre alte Traditions-Wirtshaus Donisl hatte in der Vergangenheit mit seinem Ruf als Tourilokal zu kämpfen. Unter dem neuen Wirt Peter Reichert soll sich das nun ändern.

Das Virus stoppt den Boom Weniger Geburten, mehr Sterbefälle: Im Corona-Jahr 2020 hat sich das Bevölkerungswachstum im Großraum München stark verlangsamt. Mehrere Landkreise melden sogar ein Minus.

Klimaaktivisten dringen in Münchner Büro ein Sitzblockaden und Demonstrationen hätten nicht genügend Wirkung entfaltet, so die Klimaschutz-Gruppe. Die Polizei beendet die Aktion in den Räumen des Wirtschaftsbeirats Bayern nach etwa einer halben Stunde.

Operation unberechenbar Die Arbeiten für die neue Klinik in Harlaching gehen zügig voran, Teile des Rohbaus für 550 Betten stehen bereits. Die schlechte Nachricht: Bei der Finanzierung tun sich immer größere Lücken auf.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg