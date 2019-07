14. Juli 2019, 17:52 Uhr München heute Die Wege des Mülls / Tempo-30-Zonen dominieren die Stadt

Von Birgit Kruse und Pia Ratzesberger

Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was mit Ihrem Müll passiert, nachdem Sie ihn in die Tonne geworfen haben? Wie es für einen Joghurtbecher weitergeht, wenn die Container an den Wertstoffinseln geleert sind? Was aus Papier in den blauen Tonnen oder altem Gemüse in den braunen Tonnen wird? Immerhin produzieren die Münchnerinnen und Münchner im Jahr 563 846 Tonnen Abfall, der teils aufwändig recycelt wird, doch manchmal leider auch nur verbrannt. Wir haben die Wege des Mülls nachvollzogen (SZ-Plus).

Denn diese Woche machen wir den Müll der Stadt zu unserem Schwerpunkt. So räumen wir etwa mit den skurrilsten Mythen auf oder werfen einen Blick auf seine Geschichte: Schon im Mittelalter nämlich wussten die Ratsherren, dass der Unrat nicht nur ein ästhetisches Problem ist. Eine erste Anordnung für das Sauberhalten der Straßen findet sich bereits im Satzungsbuch von 1310.

Außerdem lassen wir die Menschen zu Wort kommen, die jeden Tag dafür sorgen, dass München so sauber bleibt, wie es ist. Einer von ihnen ist Mehmet Parlak. Er ist Kranführer im Heizkraftwerk und steuert den Kran, mit dem Tausende Tonnen Müll bewegt werden.Einen Überblick über die Serie sowie weitere Reportagen rund um den Müll der Stadt finden Sie hier.

Und gerne wollen wir auch von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, welche Fragen Sie zu den Tonnen vor Ihrer Haustür haben. Am Dienstag, den 16. Juli, wird nämlich Günther Langer vom Abfallwirtschaftsbetrieb München in die Redaktion kommen. Von 11 bis 12.30 Uhr wird er im Livechat auf sueddeutsche.de und von 13 bis 14 Uhr unter der Nummer 089/2183-7345 Auskunft geben, wie man am besten seinen Müll trennt.

Den Joghurtbecher müssen Sie im Übrigen nicht ausspülen, bevor Sie ihn in den Container werfen. Der wird später sowieso noch einmal gewaschen.

Das Wetter: Mal überwiegen Wolken, mal scheint die Sonne - bei etwa 23 Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

München wird zur Tempo-30-Zone Um Kinder und Senioren besser zu schützen, gilt auf 85 bis 90 Prozent des Straßennetzes inzwischen Tempo 30. Aber das akzeptieren viele Autofahrer nicht. Zum Artikel

Eine Verbrecher-Jagd wie im Krimi Weil zwei Polizisten zu Fuß nicht schnell genug sind, stoppen sie das Auto einer Frau und verfolgen damit einen Fahrraddieb - mit Erfolg. Zum Artikel

Flammen löschen, Brände verhindern An Schulen zeigt die Freiwillige Feuerwehr Jugendlichen nicht nur, wie Feuerlöscher funktionieren. Die Ehrenamtlichen sind auch auf der Suche nach Nachwuchs, vor allem am Stadtrand. Zum Artikel

Grasbrunn: 15-Jähriger von Autos überrollt Der Schüler wurde auf der Bundesstraße 304 zunächst von einem Auto erfasst. Bevor Helfer zur Stelle waren, überrollte ihn ein Taxi. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Cat Power | 15.07. Backstage Düster, rauchig und sanft zugleich klingt die Stimme dieses Musikidols. Die Künstlerin hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, spielte mit Musikgrößen zusammen und ist solo eine der beeindruckendsten Sängerinnen, die es je gab.

Das melancholische Mädchen | 15.07. Arena Kino Diese postmoderne Komödie über eine junge Frau, die in der Großstadt und Gesellschaft verloren scheint, lebt vor allem durch die unglaublich starken Bilder, die ein wenig an Wes Anderson erinnern.

Messer im Herz | 15.07. Atelier Kino Paris, Sommer 1979. Filmemacherin Anne verdient ihr Geld mit drittklassigen Schwulenpornos, und gerät in Gefahr, als eine brutale Mordserie den Dreh überschattet.

