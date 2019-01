29. Januar 2019, 20:11 Uhr München heute Die Wahrheit hinter "Bier Royal" / Streit um Verkehrspolitik

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

Es geht um Bier, einen Streit zwischen zwei Frauen und einen mutigen Vergleich zu einer Kultserie: Bier Royal erinnert nicht zufällig an Kir Royal, und doch geht die schwarze Komödie einen ganz eigenen Weg.

Es geht um eine Münchner Traditionsbrauerei namens Arnulfbräu, die sich im Familienbesitz befindet. Es gibt zahlreiche Anspielungen auf das reale München - angefangen beim Starkoch Alfons Schlumbeck, der in Bier Royal mit der jungen Brauerei-Erbin eine vegane Weißwurst kreieren soll. Wer sich da hinter wem verbirgt, hat mein Kollege Franz Kotteder aufgeschrieben.

Drehbuchautorin Carolin Otto und Regisseurin Christiane Balthasar erlauben sich manche Hinterfotzigkeit: Unter anderem wurde ausgerechnet der "Führerbau" der NSDAP in eine Bank verwandelt. Dennoch: An Kir Royal reicht der TV-Zweiteiler nicht heran. Die Leichtigkeit der wie Schaumwein prickelnden Serienabenteuer eines Baby Schimmerlos erreicht Bier Royal nicht, analysiert meine Kollegin Susanne Hermanski. Der zweite Teil von Bier Royal läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF und ist in der Mediathek verfügbar.

Das Wetter: Zwischen einzelnen Schneeschauern kann auch mal die Sonne am Himmel erscheinen. Die Temperaturen klettern auf bis zu zwei Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

MMA muss schließen Trotz Protesten schließt Ende März das Mixed Munich Arts - eine der bekanntesten Elektrostätten Münchens. Stammgäste haben nun eine Petition gestartet. Zum Artikel

Klar zum Wenden - nur wohin? Der Stadtrat soll in einer großen Sondersitzung die zukünftige Verkehrspolitik festlegen. Die SPD hat dafür ganz verschiedene Vorschläge vorgelegt, die CSU beschäftigt sich vor allem mit Parkplätzen. Zum Artikel

Flexibler bei der Einschulung Jedes sechste Kind geht in München schon jetzt entweder früher oder später in die Schule, als offiziell vorgesehen. Das soll bald einfacher werden. Zum Artikel

Petry verliert Streit mit AfD um "Die blaue Partei" Die AfD siegt mit einer Klage gegen ihre frühere Sprecherin. Das Landgericht München I sieht eine Verwechslungsgefahr. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Sea Moya | 30.01. Unter Deck Die Klangakrobaten nennen Montreal, Europa, aber auch das Internet ihre Heimat und bestechen durch musikalische Experiemente zwischen Afrobeat und Krautrock.

#Genesis | 30.01. Kammerspiele Alles auf Anfang: Wo und wie hat der Schöpfungsmythos aus der Bibel in unserem Alltag eigentlich noch Tragweite? Yael Ronens komischer Anstoß zur Reflexion über das Große und Ganze. Und ob Gott das alles so gewollt hätte.

Tickets gewinnen: Venetian Snares | 31.01. Feierwerk Er wirkt wie der Frontmann einer Heavy-Metal Gruppe, aber aus den Boxen kommt alles andere als harte Gitarren und schreiender Gesang. Aaron Funk alias Venetian Snares ist ein Meister elektronischer Kompositionskunst und Pionier der Breakbeat-Szene.

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg