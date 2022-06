Alyona Lykolit ist mit ihren Kindern aus Kiew geflüchtet. Sie haben in Untergiesing Unterschlupf gefunden. Im Herbst muss Sascha in die Schule. "Aber wie und wo?", fragt seine Mutter.

Von Isabel Bernstein

Als die Geburt ihres Kindes anstand, als also ihr Leben im positiven Sinne auf den Kopf gestellt werden sollte, brach die Welt von Alyona Lykholit erst einmal zusammen. Russland überfiel die Ukraine, und statt in Friedenszeiten in einem Krankenhaus in Kiew musste die 41-Jährige ihren Sohn in einem Luftschutzbunker auf die Welt bringen. Oben fielen die Bomben, alles war dreckig, aber "ich wusste, was zu tun ist", sagt Alyona Lykholit. Ihr kleines Glück im großen Unglück war, dass Orest bereits ihr zweites Kind ist, sie die Mechanismen einer Geburt also kannte.

Ihr Mann habe sie gedrängt, mit den zwei Kindern zu fliehen - unmittelbar vor der Geburt, als sie kaum mehr laufen konnte, und direkt danach. Doch Alyona Lykholit wollte nicht, die Wände des Bunkers boten ihr Schutz, immerhin. Doch als die Angriffe auf Kiew immer stärker wurden, beschlossen sie und ihre Mutter, sich doch auf den Weg zu machen. Zunächst nach Lwiw, und als dort auch Bomben fielen, in Richtung München, wo ein Freund Hilfe anbot. Lykholits Mann musste in der Ukraine bleiben.

Seit Mitte März sind Alyona Lykholit und ihre zwei Söhne nun in München. Der kleine Sascha geht inzwischen in den Kindergarten, seine Erzieherin schwärmt davon, wie offen und selbstbewusst der Fünfjährige mit den anderen Kindern umgeht. Doch in manchen Situationen zeigt sich, welche Spuren der Krieg auch bei dem Jungen hinterlassen hat: Als er sich ein Symbol aussuchen sollte für seinen Garderoben- und Handtuchplatz, wollte er einen Panzer oder Soldaten wählen. Wie er, seine Mutter und sein kleiner Bruder das Leben hier meistern, lesen Sie im Artikel (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie es ist, die Menschen zu zählen 1500 Menschen laufen in diesen Tagen zu 9000 Adressen in München und klingeln an den Türen. Manchmal stoßen sie auf Skepsis, manchmal auf eine Tasse Tee und ein Gespräch über Gott. Ein Treffen mit einem Rentner und einer Studentin, die als Erhebungsbeauftragte unterwegs sind (SZ Plus).

Englischer Fan zündet Pyrotechnik im Hotelzimmer Rund 5000 Anhänger aus England sind in München, viele von ihnen ohne Eintrittskarten. Auch gewaltbereite Neonazis sind unter ihnen. Die ersten Zwischenfälle gab es bereits - und acht Anzeigen bis zum späten Nachmittag.

U-Bahnfahrer gesteht Missbrauch Der 23-Jährige soll sich mehrfach mit Minderjährigen verabredet und sie begrapscht haben - an Endhaltestellen oder in der Wendeschleife. Zum Prozessauftakt legt der Angeklagte ein Geständnis ab.

Der völlig normale Wahnsinn 30 Euro pro Quadratmeter für eine Mietwohnung neben einer viel befahrenen Straße? Mehr als eine Million Euro für eine kleine Eigentumswohnung? In München sind längst Lagen, die nicht alle traumhaft finden, irrsinnig teuer. Eine Übersicht (SZ Plus).

Erster Affenpocken-Patient ist wieder gesund Der bundesweit erste bekannte Infizierte konnte das Klinikum Schwabing wieder verlassen und die Heimreise nach Brasilien antreten.

Wie das Georgenschwaigbad künftig aussehen soll Das Freibad soll bis 2024 zu einem Naturbad umgebaut werden. Nicht nur technisch ändert sich vieles, auch für die künftigen Besucher gibt es zahlreiche Neuerungen.

München bekommt einen neuen Biolieferdienst Die Branche boomt: Nach dem Aus für den Frischepost-Ableger will sich das einheimische Start-up Biorena in dem Sektor etablieren - und dabei nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun.

Zwei Jugendliche am Englischen Garten überfallen Zwei Unbekannte sollen die beiden 16-Jährigen angesprochen, nach Bargeld gefragt und dann attackiert haben.

