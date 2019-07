28. Juli 2019, 18:42 Uhr München heute Die staade Zeit beginnt / Mehr als 65 000 legale Schusswaffen

Von Heiner Effern

Endlich Sommerferien, für die Schüler beginnen nun die besten sechs Wochen des Jahres. Kein frühes Aufstehen, keine Latein-Vokabeln, keine binomischen Formeln. Da der Rhythmus der Kinder das Leben der Erwachsenen oft prägt, sollten auch die Eltern eine gewisse Entschleunigung verspüren: Zumindest fallen Pausenbrot-Streichen, Weckorgien und Pünktlichkeits-Diskussionen am Morgen und Hausaufgabenkontrolle am Abend weg. Und wenn Mama und Papa am Arbeitsplatz erfolgreich über ihre Urlaubspläne verhandelt haben und nicht im Schichtwechsel frei nehmen müssen, um ihren Nachwuchs zu betreuen, werden viele Familien zusammen etwas unternehmen oder verreisen.

Das verwandelt die Stadt, auch für die Singles oder Paare, die im August in München bleiben. Alles wird eine Spur ruhiger, langsamer, entspannter. Das Wetter am Wochenende hat exemplarisch vorweggenommen, was nun passieren wird: Am Freitag noch war die Stadt völlig überhitzt, Restaurants wiesen abends um halb zehn Uhr noch Leute ab, weil drinnen schon vier Gruppen auf den nächsten freien Tisch im Freien warteten. Über der Isar lag die an solchen Tagen verlässlich aufziehende Grill-Rauchwolke. Dann das Gewitter am Samstagnachmittag, die Abkühlung. Trotz des ordentlichen Abendwetters freie Tische in den Restaurants, in der Isar schwammen nur noch vereinzelt ein paar Wagemutige. Auf dem Radl-Highway zwischen Mittleren Ring und Flaucher konnte man entspannt entlang fahren, ohne von Testosteron-übersättigten Rennfahrern und Mountainbikern in dritter Reihe abgeschossen zu werden.

Wenn es in München tatsächlich eine staade Zeit gibt, dann sicher nicht im Advent. Es sind die vier August-Wochen, in denen das Herz der Stadt im Ruhepuls schlägt. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und festgestellt, dass die Münchner am liebsten in den Süden reisen, im August deutlich weniger Trinkwasser verbrauchen und so mancher Bus in der Garage bleibt. Und es zeigte sich: Die Einheimischen pflegen noch eine andere Form der Entschleunigung: Sie überlassen ihre hektische Innenstadt noch mehr als sonst den Touristen und den Besuchern aus dem Umland.

Das Wetter: Der Montag startet mit Sprühregen, im Laufe des Tages kommt immer stärker die Sonne hervor - bei bis zu 23 Grad.

Mehr als 65 000 legale Schusswaffen In der Stadt München und im Landkreis sind 13 500 private Waffenbesitzer registriert. Hinzu kommen zahlreiche illegale Waffen - von denen viele Besitzer gar nicht wissen, dass sie verboten sind. Zum Artikel

Kleinbus überschlägt sich auf A8 - Vater und Tochter sterben Der Wagen war nach dem Überschlag in einem Wald neben der Autobahn gegen einen Baum gekracht. Zum Artikel

Radioaktives Abwasser in der Isar Die Technische Universität will auch in den kommenden 30 Jahren Abwasser aus ihren Reaktor in den Fluss einleiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

