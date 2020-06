Die Münchner sind in den vergangenen Monaten nicht immer gern am Tegernsee gesehen gewesen. Manche Bewohner bezeichnen sie als rücksichtslos, während der Hochphase der Corona-Krise überrannten Ausflügler aus München und der Region die Berge über dem Tegernseer Tal regelrecht - trotz Ausgangsbeschränkungen. Es sollen Eier auf Autos mit Münchner Kennzeichen geflogen sein, eine Münchnerin, die dort eine kleine Zweitwohnung hat, erhielt ein anonymes Schreiben, dass die Münchner doch zuhause bleiben sollen, weil sie sonst mit ihrer Uneinsichtigkeit "den Tod ins Tal bringen" könnten.

Mittlerweile sind die Wogen in der Bevölkerung wieder etwas geglättet und die Münchner werden in der Ferienregion willkommen geheißen. Nach dem Lockdown freuen sich schließlich viele der Bewohner dort, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts gehen könnte. In einem Wirtshaus in Rottach-Egern wird der Gast mit "Hallo, mein Freund" begrüßt und auch auf den Berghütten nehmen die Wirte wieder fleißig Buchungen entgegen. Schließlich leben rund um den Tegernsee etwa 30 Prozent der Menschen vom Tourismus. Und ein Großteil der Einnahmen stammen auch von Tagestouristen. Ein Hotelier wirbt deshalb seit einiger Zeit mit großflächigen Bannern: "We love Münchner - in guten wie in schlechten Zeiten."

