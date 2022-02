Die Filialen im Alten Hof (links) und in der Theresienstraße (Mitte) stehen auf der Streichliste, in der Agnesstraße (rechts) sind die gelben Schilder schon abmontiert.

Von Catherine Hoffmann

Es ist seltsam und nur schwer zu verstehen. Obwohl die Deutsche Post AG bereits vor zehn Jahren ihr letztes Postamt in Deutschland geschlossen hat, ist dieser Entschluss in unseren Köpfen nicht fest verankert.

Schon vor langer Zeit verkaufte das Unternehmen seine eigenen Filialen, um Kosten zu sparen. Das Schaltergeschäft sollte fortan von sogenannten Partnern erledigt werden - Einzelhändler, Tankstellen, Banken, die sich mit dem Brief- und Paketgeschäft einen Nebenverdienst sichern wollten, der dann manchmal zur Haupteinnahmequelle wurde. Vorbild waren damals die Niederlande, die seit vielen Jahren mit privaten Postagenturen im Einzelhandel Erfolg hatten. Heute gibt es in Deutschland nur noch zwei traditionelle Poststellen, die vom Unternehmen selbst betrieben werden: im Bundestag und in der Firmenzentrale in Bonn. Wer heute "zur Post" geht, besucht also in Wirklichkeit so gut wie immer eine "Partnerfiliale".

Doch wie das so ist mit Partnern: Sie sind unzuverlässig und verfolgen mitunter recht rücksichtslos ihre eigenen Interessen. Dies mussten nun auch die Deutsche Post AG und ihre Kunden erfahren. Der "Partner" Deutsche Bank schließt 200 Filialen seiner Marke Postbank, weil die liebe Kundschaft lieber Online-Banking macht - und die Postkunden, die nicht so Internet-affin sind, bleiben auf der Strecke. In München fallen dieser Entscheidung neun Filialen zum Opfer. Die betroffenen Münchnerinnen und Münchner müssen künftig weitere Wege in Kauf nehmen, um ihre Pakete abzuholen, Briefe aufzugeben, oder Geld abzuheben.

Der Frust ist groß. Mit ihm wächst die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, als die Post noch keine Aktiengesellschaft war, sondern Bundespost hieß. Damals, vor rund 30 Jahren, befanden sich die Filialen noch im Eigentum der Post, die Ämter waren oft in stattlichen Gebäuden untergebracht, und die Kunden hießen "Postbenutzer". Der Name lässt es ahnen: Kundenservice wurde nicht besonders großgeschrieben, die durchschnittlichen Öffnungszeiten lagen bei einem Drittel der heute üblichen. Und die Postämter lagen weit verstreut: 1994 gab es in München 70 Anlaufstellen für Postgeschäfte, heute sind es beinahe 500, wobei - zugegeben - darunter nicht wenige vollautomatische Packstationen sind.

