15. Oktober 2018, 19:18 Uhr München heute Der Tag nach der Wahl / Schönheits-OPs ohne Approbation / Mobbing-Beratung in München

"Wir haben das Lebensgefühl der bürgerlichen Mitte getroffen" - so erklären sich die Grünen, dass sie in München zur stärksten Kraft wurden.

Von Camilla Kohrs

Hätte der Stimmkreis München-Mitte ein eigenes Parlament, die Grünen könnten dort wohl alleine regieren. Dort, im Wahlkreis vom Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann, haben so viele Wähler wie sonst nirgendwo für die Partei gestimmt. Damit ist München-Mitte grüner als Kreuzberg-Friedrichshain in Berlin oder das Quartier Vauban in Freiburg.

Dabei ist das Gebiet unterschiedlicher, als das Ergebnis vermuten lässt. Er reicht von der Theresienwiese über das Viertel südlich vom Bahnhof mit seinen arabischen Imbissen bis hin nach Haidhausen, wo gutverdienende Mittdreißiger leben.

Die bayerische Regierung hat den Stimmkreis erst im vergangenen Jahr neu geschaffen, weil die Stadt gewachsen ist. Der Plan war, so heißt es zumindest, nicht so konservative Wähler zusammenzufassen. Dieser Stimmkreis, der 109er, könne verloren gehen, überall sonst werde die CSU gewinnen.

Was macht diesen Stimmkreis so besonders? Wir haben uns auf eine Spurensuche begeben.

München nach der Wahl

"Da muss ein Tanker gewendet werden"

Nach der dramatischen Niederlage will sich die SPD im Kern neu erfinden. Für die Kommunalwahl 2020 soll es eine fundamental andere Kampagne geben als bei der Landtagswahl. Zum Artikel

Diese Münchner ziehen direkt in den Landtag ein

München ist grün: Fünf der neun Direktmandate gehen an die Grünen. Prominente CSUler haben das Nachsehen. Zum Artikel

"Bei diesem Ergebnis ist überhaupt nichts sicher"

Zahlreiche Kandidaten warten noch darauf zu erfahren, ob sie in den Landtag kommen oder nicht. Wer Hoffnung haben darf - und wer nicht. Zum Artikel

Bürgermeister gesucht

Die CSU muss ihr Personal im Rathaus neu sortieren. An der Zusammenarbeit von Schwarz-Rot aber wird sich wohl nichts ändern - auch wenn die Grünen von einer "Koalition der Verlierer" sprechen. Zum Artikel

Der Tag in München

Schönheits-OPs ohne Approbation

Obwohl er nicht mehr operieren durfte, soll der Schönheitschirurg Thomas S. seine Praxis weiter geführt haben. Vor Gericht weist er alle Vorwürfe zurück und spricht von einem Komplott gegen ihn. Zum Artikel

"Dann werden wir beide zum Grab gehen"

Aus Eifersucht soll Josip B. seine Ehefrau erstochen haben, weil sie ihn verlassen wollte. Vor Gericht sagt der 44-Jährige aus, er habe Stimmen gehört. Zum Artikel

Verfolgt bis in den Schlaf

Die "Mobbing-Beratung München" hilft Menschen, die am Arbeitsplatz täglicher Schikane ausgesetzt sind. Einige von ihnen werden dadurch schwer krank und leiden unter Panikattacken. Zum Artikel

Währenddessen in ...

Schwaben: Bank simuliert Überfall und löst Großeinsatz der Polizei aus

Eine Passantin hatte im Schalterraum der Bank in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) einen vermummten Mann mit Pistole erblickt, deswegen einen Überfall vermutet und den Notruf gewählt. Doch bei dem Mann handelte es sich um einen Mitarbeiter, der mit Auszubildenden einen Film drehte. Zum Artikel

