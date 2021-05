Von Martin Bernstein

Es ist ein Schwarzmarkt. In aller Öffentlichkeit. Wer Illegales kaufen oder verkaufen möchte, braucht dazu nicht mehr das Darknet. Ein paar Clicks auf Telegram und das Gewünschte kommt ins Haus. Sogar Freiheit kann man dort käuflich erwerben. Wenn man zum Beispiel Corona-Leugner, fanatischer Impfgegner oder einfach ungeduldiger Drängler ist. Die Zahl der Anbieter für professionell ausgefüllte Impfpässe wächst. Gelbe Heftchen mit Arztstempel, Unterschrift und real existierender Chargennummer für Covid-19-Impfstoffe gibt es schon für weniger als 100 Euro.

Das gemeinnützige "Center für Monitoring, Analyse und Strategie" (Cemas), aber auch die Staatsanwaltschaft München und die Polizeigewerkschaft warnen unisono: Da kommt etwas auf uns zu, was in seinen Konsequenzen noch gar nicht absehbar ist. Was bedeutet es für die Pandemiebekämpfung, aber auch für mögliche weitere Öffnungsschritte, wenn Ungeimpfte sich via Internet ihre Freiheit erkauft haben? Und wenn dann gefälschte Impfpässe möglicherweise als Grundlage für die Ausstellung der künftigen, eigentlich fälschungssicheren digitalen Impfnachweise dienen?

Wie die Polizei gewissenhaft ausgefüllte von gefälschten Impfausweisen unterscheiden soll, ist völlig unklar. Wie leicht - und wie täuschend echt - sich Impfeinträge manipulieren lassen, davor hat dieser Tage die Münchner Staatsanwaltschaft gewarnt. Wenn das gelbe Heftchen zur Eintrittskarte in lang ersehnte Freiheiten wird, wird die Zahl derer zunehmen, die dafür Kriminelles zu tun bereit sind. Die bittere Hoffnung ist, dass auf den Verkaufsplattformen für die illegale Ware am Ende dann noch mehr Betrüger als Fälscher am Werk sind. Und dass Corona-Leugner auf das hereinfallen, was sie so gerne beschwören: Fake.

