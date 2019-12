München hat den "Klimanotstand" ausgerufen und sich damit in eine Liste von mehr als 65 Orten und Gemeinden in ganz Deutschland eingereiht. Das Ausrufen des "Klimanotstands" hat eher symbolischen Charakter und keine rechtlich verbindlichen Konsequenzen. Nicht ganz so symbolisch ist allerdings ein ehrgeiziges Ziel, das sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit gesetzt hat: Bis 2035 will München klimaneutral werden, Stadtverwaltung und stadteigene Betriebe sogar schon bis 2030.

Bisher wollte die Stadt erst ab 2050 keine zusätzlichen Treibhausgase mehr freisetzen, statt in 30 soll es nun schon in 15 Jahren so weit sein. Mein Kollege Jakob Wetzel hat mit Umweltreferentin Stephanie Jacobs gesprochen. Sie ist skeptisch, hält das gesetzte Ziel für unrealistisch. Dass nun offiziell der "Klimanotstand" herrsche, ändere daran auch nichts, sagt sie.

"Die Stadt drückt in der Frage also aufs Tempo. Das ist begrüßenswert, auch wenn die Maßnahmen, mit denen die Beschleunigung glücken kann, erst noch zu bestimmen sind", kommentiert mein Kollege René Hofmann die Entscheidung. Doch er gibt zu bedenken: Es ist Wahlkampf. Deshalb sei die Abstimmung auch eine Profilierungsschlacht gewesen. Und eine Bankrotterklärung: Offenbar haben SPD und Grüne das Thema zu lange vernachlässigt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Schneller und sicherer zum Flieger - dank moderner Technik Die Sicherheitskontrollen am Münchner Flughafen sollen mit einer neuen Technik ausgestattet werden. So soll Zeit gespart, aber auch das Handgepäck effektiver durchleuchtet werden.

Fußballfan nach Schlägen verurteilt Neben einer Bewährungsstrafe bekommt der Mann drei Jahre Stadionverbot - von der Champions League bis zur Regionalliga.

Streit über saubere Luft: Söder muss wohl nicht in Haft Die Staatsregierung verhängt keine Fahrverbote in München, obwohl Gerichte dies fordern. Für eine Zwangshaft gegen den Ministerpräsidenten stellt der EuGH jetzt aber hohe Hürden auf.

Gasteig-Interimsquartier wird teurer als geplant Der große Holzbau, in dem übergangsweise die Philharmonie unterkommen soll, treibt die Kosten in die Höhe. Es ist nicht die erste Panne bei dem Mega-Projekt.

MÜNCHEN ERLESEN

Real München Residents Showcase | 20.12. Import Export Sängerin Sandy Chamoun aus Beirut erarbeitet arabische Volkslieder neu; Maria-Gracia Latedjou ist Singer-Songwriterin und Videokünstlerin aus Angola, die sich mit Improvisation befasst.

No Sex | 20.12. Kammerspiele Der Japaner Toshiki Okada nimmt unverblümt seine unverheirateten Landsleute auf die Schippe: Die konsumistisch geprägte Kultur des Begehrens wird futuristisch-fernöstlich inszeniert und von Kritikern gefeiert.

The Whiskey Foundation | 20.12. Strom Blues meets Psychedelic Rock: Stilsicher zwischen The Doors und The Black Keys vereint das Münchner Bluesquintett den Sound der '60er mit dem Rock von heute.

