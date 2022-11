Von Katharina Haase

Statistisch betrachtet erleben rund 60 Prozent aller Frauen in Deutschland sexuelle Belästigung, jede siebte wird im Laufe ihres Lebens Opfer strafrechtlich relevanter sexualisierter Gewalt. Das bedeutet, dass wohl jede - sofern nicht sogar selbst betroffen - mindestens ein solches Gewaltopfer im Bekanntenkreis hat. Das man davon meist nicht weiß, liegt daran, dass viele der Opfer schweigen, aus Scham oder Angst. Am Ende werden nur rund zehn Prozent aller Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht. Die meisten Anzeigen enden ohne Verurteilung des Täters.

Die Beratungsstelle Frauennotruf München gibt Opfern sexualisierter Gewalt die Möglichkeit, sich schnelle und diskrete Hilfe zu suchen. Neben akuter Krisenintervention gibt es noch unzählige weitere Angebote, auch im präventiven Bereich. Im Jahr 2021 wandten sich 1899 hilfesuchende Frauen an die Beratungsstelle. Heuer feiert der Frauennotruf sein 30-jähriges Bestehen.

Natalia Zollitsch ist eines der Gesichter der Kampagne Speak-Up, die im vergangenen Jahr vom Frauennotruf initiiert wurde. Sie ist das Opfer einer Vergewaltigung und spricht öffentlich über das, was sie erlebt hat. "Ich habe gemerkt, welche Vorbildfunktion ich damit erfülle", sagt Zollitsch. Und die ist enorm wichtig. Denn nur, wenn das Thema in den Köpfen der Menschen präsent bleibt, wird es wohl irgendwann gelingen, ein dauerhaftes Umdenken in unserer Gesellschaft zu erreichen.

DER TAG IN MÜNCHEN

"'Vögel' ist weit davon entfernt, antisemitisch zu sein" Nach Antisemitismus-Vorwürfen hat das Münchner Metropoltheater das Stück abgesetzt. Die Historikerin Natalie Zemon Davis ist jüdischer Herkunft und war an der Entstehung intensiv beteiligt. Warum sie nun den Theaterchef auffordert, "Vögel" weiter zu spielen. (SZ Plus)

Wie es zur Absetzung des Theaterstücks "Vögel" kam Die Liebes- und Familiengeschichte entstand 2017 und wurde seitdem weltweit vielfach aufgeführt, nach Antisemitismus-Vorwürfen wurde sie am Münchner Metropoltheater nun abgesetzt. Warum dies geschah und worauf sich die Vorwürfe beziehen.

Acht Klimaaktivisten müssen in längeren Polizeigewahrsam Am Montag störten Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" gleich zweimal den Verkehr in München - darunter war auch jemand, der erst kürzlich aus dem Gewahrsam entlassen wurde.

Corona, Bayern und die Sache mit der Parkbank Seit den Lockdowns im Jahr 2020 wurde viel über Freiheit und Grundrechte gesprochen. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht die damals in Bayern geltenden Ausgangssperren für rechtswidrig erklärt. (SZ Plus)

Die Verlängerung der U 6 wird noch einmal deutlich teurer Für den sogenannten "Brain-Train" nach Martinsried sind mittlerweile Gesamtkosten von 212 Millionen Euro veranschlagt, 37 Millionen mehr als zuletzt. Die Gemeinde Planegg muss nun auch einen erhöhten Anteil übernehmen und fragt sich: Wie konnte das passieren?

Wie ein Online-Tool herzkranken Babys helfen soll Damit Babys mit schweren Erkrankungen zu Hause überwacht werden können, haben Herzzentrum und Studenten der Hochschule München ein digitales "Heimmonitoring" entwickelt. Patientinnen wie der elf Monate alten Sarah kann das das Leben retten.

Bewaffneter überfällt Lebensmittelgeschäft in Ramersdorf Ein etwa 25 Jahre alter Mann bedroht die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der eine auffällige Jacke trug.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg