Von René Hofmann

Wenn es darum geht, wie die öffentliche Hand durch Pannen und Verzögerungen bei der Planung eines Großprojekts Geld verbrennt, hat sich hierzulande ein Kürzel eingeprägt: BER. Der Code des Berliner Großflughafens wurde zum Synonym dafür, dass über lange Zeit vieles gewaltig schiefgeht, am Ende alles wesentlich teurer wird und dennoch nur leidlich funktioniert. Das Kürzel BER ist am Donnerstag in München oft gefallen. Denn in der Stadt, die so stolz darauf ist, dass in ihr so vieles so gut funktioniert, bahnt sich ein Infrastrukturdesaster an, das den BER noch in den Schatten stellen könnte.

Die Kosten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke explodieren. Von den kalkulierten 3,8 Milliarden Euro sollen sie anwachsen auf 7,2 Milliarden Euro. Und die ersten Züge sollen nicht wie gedacht 2028 durch den Tunnel rollen, sondern erst 2037 - das wäre zwanzig Jahre nach Baubeginn. Errechnet hat all das das bayerische Verkehrsministerium, das zwar eng in das Projekt eingebunden ist, von der Deutschen Bahn aber offenbar keinen Einblick erhält, wie es genau um den Baufortschritt steht. 60 Prozent der Kosten wiederum soll der Bund übernehmen. Dessen Verkehrsminister, Volker Wissing (FDP), aber lässt einen lange terminierten Krisengipfel zu dem Thema kurzfristig schnöde platzen. Eine völlig "entgleiste Planung", wie mein Kollege Andreas Schubert kommentiert.

Der ganze Vorgang ist denkwürdig, er wird nicht nur München noch lange beschäftigen. Die zweite Stammstrecke ist nicht nur ein gewaltiges Infrastrukturprojekt (SZ Plus). Sie soll der chronisch überlasteten S-Bahn die dringend benötigte Entlastung bringen, ohne die die viel beschworene Verkehrswende nicht glücken kann. Ohne die wiederum wird München seine Klimaziele nie erreichen. Deshalb geht es in der Stadt um mehr als beim BER.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ist der Münchner Flughafen bereit für die Ferienzeit? An vielen deutschen Flughäfen herrscht derzeit Chaos, auch in München wird händeringend nach Personal gesucht. Was das für die Zukunft dieser Jobs bedeutet - und für Reisende in diesem Sommer (SZ Plus).

Viele Infektionen, wenige Schwerkranke Seit Wochen steigt die Inzidenz in München, Oberbürgermeister Dieter Reiter macht sich Gedanken über das Oktoberfest. Kein Anlass zur Panik, meinen hingegen Experten.

So funktioniert der neue Stromkostenzuschuss Von Juli an können Münchner Haushalte finanzielle Unterstützung beantragen. Wer sie bekommt und was man dafür tun muss - ein Überblick.

Brutaler Überfall im Englischen Garten Opfer sind zwei 21-Jährige, einer von ihnen wurde krankenhausreif geprügelt. Die Polizei fahndet nach einer siebenköpfigen Gruppe.

Trickbetrügerinnen ergaunern Vermögen - meist bei Senioren Durch herzerweichende Geschichten erschlichen sie sich das Vertrauen ihrer Opfer und kassierten insgesamt mehr als 300 000 Euro ab. In München fasst die Polizei zwei junge Frauen, die wohl Teil eines größeren Netzwerks sind.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg