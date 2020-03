Das Coronavirus erregt schon seit Wochen viel Aufmerksamkeit: erst die abgeriegelte Millionenstadt Wuhan, dann die steigende Zahl an Infektionen und Todesopfern, auch in Europa. Einfluss auf den Alltag in und um München hatte die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 aber lange kaum. Zwar hatten sich schon vor einigen Wochen 14 Personen in Bayern angesteckt - inzwischen sind sie alle genesen. Die Infektionen blieben aber auf das Umfeld des Automobilzulieferers Webasto beschränkt.

Das ist jetzt nicht mehr so. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind bis zum Sonntagabend 214 Infektionen in Bayern bestätigt worden , zwei Patienten seien schwer erkrankt. Somit müssen auch immer mehr Schulen schließen. Welche Einrichtungen in München und Umgebung aktuell betroffen sind, lesen Sie hier . Allgemein dürfen Kinder, die in einem Corona-Risikogebiet wie Südtirol waren, nach ihrer Rückkehr 14 Tage lang nicht mehr in die Schule oder den Kindergarten gehen. Das hat das Gesundheitsministerium am Samstag bekannt gegeben . Und auch der Starkbieranstich am Nockherberg ist betroffen: Das Politiker-Derblecken wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben .

Einige Münchner sind wegen der Entwicklungen verunsichert. Betroffene schildern, dass es schwierig ist, verlässliche Informationen zu bekommen . In welchen Fällen ist ein Test auf eine Infektion sinnvoll? Wann muss man zu Hause bleiben? Kann man noch nach Italien in den Urlaub fahren? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen .

