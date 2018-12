7. Dezember 2018, 19:45 Uhr München heute Armut alter Menschen / Drohender Verkehrskollaps / Kulturstaat im Eimer

Von Sara Maria Behbehani

Kinder und alte Menschen haben häufig etwas Rührendes an sich. Vielleicht, weil sie schutzbedürftig und wehrlos erscheinen. Vielleicht auch, weil beide in der Lage sind, Wunschzettel zu schreiben, die so einfach und so bescheiden sind, dass sie einen einfach nicht kalt lassen können. Die Wünsche von Bewohnern eines Alters- und Pflegeheims haben sich so über die Sozialen Netzwerke in ganz Deutschland verbreitet - und mit einem Mal gab es mehr freiwillige Schenker als zu Beschenkende.

Kindern und alten Menschen möchte man ihre Wünsche einfach erfüllen. Und umso schwerer ist es zu ertragen, wenn sie leiden. Doch so ergeht es 15 000 alten Menschen in München, die auf Grundsicherung angewiesen sind, die gerade so über die Runden kommen.

Eine von ihnen ist Elisabeth Winter, weshalb der SZ-Adventskalender für gute Werke ihr helfen will. Die Ersparnisse sind aufgebraucht, Schmuck hat sie längst verkauft, das Geld für neue Brillengläser hat eine Freundin vorgestreckt, schreibt meine Kollegin Anna Hoben.

Doch nicht nur daran fehlt es ihr. Ihr fehlt auch ihr Helmut, mit dem sie 60 Jahre verheiratet war. Sie vermisst ihn jeden Tag. "Wenn ich jetzt so durch die Gegend wandere und schaue - ich hab' noch keinen gefunden, der auch nur annähernd so wäre", sagt sie. Am meisten fehlt ihr das Kuscheln. Ja... Kinder und alte Menschen haben häufig etwas Rührendes an sich.

Das Wetter: Im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf und bringen vereinzelte Regenschauer. Temperaturen bis neun Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Den ganzen Tag im Dauerstau München droht der Verkehrskollaps, Prognosen sagen bis 2030 eine durchgehende Rushhour von 6 bis 21 Uhr voraus. Abhilfe schaffen kann nur eine Priorität für Busse und Bahnen. Zum Artikel

Falschgeld-Razzien in ganz Europa Ein 32-Jähriger gesteht, im Darknet Blüten im Nennwert einer halben Million Euro verkauft zu haben. Mehr als 1000 Polizisten machen daraufhin Jagd auf die Käufer. Zum Artikel

Ein zweites Windrad für München Ob die Stadt bis 2025 tatsächlich Ökostrom für ganz München produzieren kann, hängt aber vor allem an Windkraft aus dem Norden und aus dem Ausland. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Radio 80000 im Kunstverein München | 07.-16.12. Kunstverein Mit seinem Studio besetzt Radio 80000 den Kunstverein und vernetzt ähnlich unabhängige Radiosender aus verschiedenen Teilen der Welt; dazu kuratiert Mira Mann eine Autorenserie, um dieses Ereignis subjektiv und individuell zu reflektieren.

Like Elephants | 07.12. Heppel & Ettlich Verträumte und atmosphärische Pop-Melodien prägen den Sound der Oberösterreicher. Ihre Songs vermitteln Stimmungsbilder, die von Lebensfreude und Euphorie bis hin zu Verträumtheit und Melancholie reichen.

Tickets gewinnen: Das ferne Land | 08.12. Volksthater Ein Sterbender nimmt Abschied. Oder versucht es zumindest. Nicolas Charaux inszeniert "Das ferne Land" und lässt Emotionen hochkochen. Wann ist der richtige Zeitpunkt um Abschied zu nehmen?

WÄHRENDDESSEN IN...

Passau: Maurice ist tot

Eine Schlägerei unter Jungs, keine große Sache. Doch der 15-jährige Maurice stirbt. Beim Prozess sagen die Beteiligten aus, die Freundin berichtet, die Zeugin. Über das Suchen nach einer Erklärung. Zur Seite Drei

Gedenken am Tatort. Bei der Beerdigung von Maurice spricht der Pfarrer von einem Tod "inmitten von Menschen, die nicht bereit waren, zu helfen". (Foto: Tobias Köhler)

