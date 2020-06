Wann waren Sie zum ersten Mal im Gasteig? Als Studentin, um in der Bibliothek ein Buch auszuleihen? Als Kind an der Hand Ihrer Mutter, um ein Konzert zu hören? Oder weil Sie ihre Freundin in einen Italienisch-Kurs der Volkshochschule gequatscht hat, und Sie dann dort die Frau Ihres Lebens kennengelernt haben, und die Freundin zur Ex wurde? Der Gasteig ist für viele Münchner eine hochemotionale Sache. Sie lieben ihn, genau wegen solcher Erinnerungen. Sie mögen ihn nicht, weil sie sich an seiner Architektur stoßen. Doch für manche ist er auch nur eines: ein Kostenfaktor.

Klar, dass diesen Münchnern zuerst der Gasteig - und andere dringende Sanierungsfälle aus dem Kulturbereich - einfallen, wenn es darum geht, was in der Zeit des vermuteten wirtschaftlichen Post-Corona-Desasters weggespart werden könnte. Deshalb war auch die heutige Tagung des Aufsichtsrats der Gasteig GmbH von besonderer Brisanz, doppelt, weil dessen Vorsitz ebenfalls neu besetzt ist. Mit Katrin Habenschaden, Münchens immer noch neuer zweiter Bürgermeisterin. Abgelöst hat sie auch in dieser Position Josef Schmid, der sich hinter den Kulissen immer sehr eingesetzt hatte für das Projekt.

Bei der Tagung wurden einige Neuerungen für die Sanierungspläne bekannt. Eine Neuigkeit kam unterdessen gar nicht zur Sprache. Dabei nimmt sie Kritikern eine ordentliche Portion Wind aus den Segeln: der Urheberrechtsstreit mit den Ursprungs-Architekten ist geklärt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hilferufe führen Polizei zu Rauschgifthandel Passanten hatten die Beamten alarmiert, weil ein blutender Mann rief, er sei abgestochen worden. Seine Verletzungen hatten aber einen anderen Ursprung. Zum Artikel

Drei Münchner an Isar verprügelt - wegen Zigaretten Mehrere Jugendliche traktierten ihre Opfer mit Fäusten und traten auf sie ein. Nun sucht die Polizei nach ihnen. Zum Artikel

Familien fühlen sich alleingelassen Eltern loben die Corona-Notbetreuung in Krippen, Kitas und Horten, viele kritisieren aber fehlende Informationen. Besonders schlecht schneidet das Bildungsreferat ab. Zum Artikel

Ohne Klos droht dem Kulturstrand das Aus Die Stadt macht die Erlaubnis, Alkohol auszuschenken, nun doch von Toiletten abhängig. "Wildes Urinieren" soll verhindert werden. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg