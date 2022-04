Von Ulrike Heidenreich

Er hat viele Gespräche geführt und lange nachgedacht. Dann verkündete Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag bei einem fast schon staatstragenden Auftritt im Rathaus, dass das Oktoberfest 2022 stattfinden soll - trotz Pandemie, trotz Kriegs in der Ukraine. Man sieht Reiter selten mit Krawatte, diesmal trug er sie, als er mit sehr ernsthaften Worten erklärte, warum ihm die Entscheidung so schwergefallen war. Dutzende Kameras waren auf ihn gerichtet - es geht ja schließlich um das größte Volksfest der Welt. Und das Risiko ist groß, denn wer weiß, wie die Welt in Osteuropa zwischen dem 17. September und dem 3. Oktober aussehen wird. Wer weiß, wie viele Varianten des Corona-Virus es bis dahin gibt, vielleicht ist man nach O wie Omikron bis dahin bei W wie Wiesn angekommen. Wer weiß, wie es um die Feierlaune dann bestellt sein wird.

Das SZ-Rathausreporterteam Anna Hoben und Heiner Effern haben die Pressekonferenz des SPD-Oberbürgermeisters analysiert und schildern, wie er sich Seitenhiebe auf den CSU-Ministerpräsidenten Söder nicht verkneifen wollte (SZ Plus). "Man kann - so wie in Bayern geschehen - das 'Team Vorsicht' auch auflösen und daraus ein 'Team Volksfest-Hopping' machen", ätzte Reiter.

Meine Kollegin Christina Berndt hat sich bei Virologen umgehört, ob das Oktoberfest zu einem einzigen großen Tanz der Aerosole werden kann. Die Antworten überraschen.

Auch haben wir unsere SZ-Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland gebeten, aufzuschreiben, ob und wie dort eigentlich gefeiert wird (SZ Plus). Welche Großveranstaltungen gehen in Thailand, Großbritannien, Spanien, Dänemark, Italien, Südafrika oder Japan inzwischen wieder problemlos über die Bühne, welche Auflagen gibt es und wie groß ist die Vorsicht der Menschen? Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Konzert mit zehntausenden Besuchern im Central Park in New York, das das Ende der Pandemie einläuten sollte, in allerletzter Minute abgesagt werden musste? Nicht etwa wegen der Infektionsgefahr, nein es nahte ein gefährlicher Tropensturm.

Eine Wiesn auf eigene Gefahr Es ist an der Zeit, wieder ein Miteinander im großen Stil und in Ausgelassenheit zu zelebrieren - für diejenigen, die das möchten und das Risiko auf sich nehmen. Wie gut, dass der Münchner Oberbürgermeister dies nun ermöglicht. Ein Kommentar.

Die Wiesn 2022 findet statt - richtig so? Münchens Oberbürgermeister Reiter macht am Freitag den Weg für das Oktoberfest frei. Nach zwei Jahren Coronapause und trotz des Kriegs in der Ukraine darf das größte Volksfest der Welt am 17. September starten.

Das große Vorglühen Bevor in München die Wiesn startet, kann bereits vielerorts im Landkreis auf Bier- und Bürgerfesten tüchtig gefeiert werden - Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg zum Trotz. "Jetzt erst recht", finden die Veranstalter.

Jetzt muss die Schrift auf die Wiesnherzen Süßwarenhersteller wie Fesey und Zuckersucht fahren die Produktion hoch. Und brauchen dringend rare Rohstoffe und zusätzliches Personal.

Die Wiesn von A bis Z Am 17. September startet München in das 187. Oktoberfest - es bleibt noch ausreichend Zeit, das Wiesnwissen aufzufrischen.

Warten auf die Wiesn! München musste zwei Corona-Jahre ohne Oktoberfest durchstehen - und auch sonst gibt es viel zu viele Wochen im Jahr ohne die einzig wahre Wiesn. Auf dieser Seite haben wir ein paar digitale Hilfsmittel zur Linderung der Sehnsucht zusammengestellt.

Moderna eröffnet Standort in München Es ist der erste in ganz Deutschland - Bürgermeisterin Habenschaden bezeichnet Moderna und München als "perfektes Match". Das US-Biotechunternehmen will in Zukunft auch mRNA-Impfstoffe etwa gegen Krebs entwickeln.

Protest gegen die "Monster-Mauer" Gut sieben Meter hoch soll der Lärmschutzwall an der Landshuter Allee werden, doch dagegen regt sich Widerstand. Die Opposition im Stadtrat fordert stattdessen den Bau eines Tunnels.

Wolken überm Regenbogenbaum Nach zwei Jahren bekommt München wieder einen queeren Maibaum - mit Straßenfest und allem drum und dran. Doch nicht nur an der Vermarktung als "Rosa Stangerl" entzündet sich Kritik.

