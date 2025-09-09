Ein Kurs für Wiesn-Kellnerinnen gegen sexuelle Belästigung, wie Aussteller auf der IAA Eindruck schinden wollen, Aktivisten versenken einen „Autosaurus“ im Messesee und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

„Die Frauen müssen wissen, dass sie sich nichts gefallen lassen müssen“ Ein anzüglicher Spruch, eine Hand am Po – sexuelle Übergriffe sind in Wiesnzelten keine Seltenheit. Für weibliche Bedienungen gibt es nun ein neues Hilfsangebot. (SZ Plus)

Eine Messe, die Dimensionen sprengt Teils pompöse Pavillons ziehen Besucher in Scharen an. Angesichts der vielen asiatischen Marken versuchen die altbekannten Aussteller auf der IAA umso mehr, Eindruck zu schinden.

Bis mindestens 2031: IAA bleibt weitere sechs Jahre in München

Aktivisten versenken „Autosaurus“ im Messesee Mehrere Aktivistengruppen protestieren im Vorfeld der Internationalen Automobilausstellung in München. Am Morgen der Eröffnung wird ein Papp-Dino im Messesee versenkt.

Ein Striptease, ein Filmriss – und eine Rechnung von 5354 Euro Nach einem ausschweifenden Junggesellenabschied in einer Table-Dance-Bar behauptet ein Gast, seine Kreditkarte sei „missbräuchlich“ belastet worden. Doch die Zivilkammer rekapituliert, was an dem Abend wirklich geschah.

WEITERE NACHRICHTEN

Oktoberfest: Abschied von Michael Möller bei Hofbräu

Straßenfest: Das erwartet Besucher beim „Corso Leopold“

Polizei: Einbruch beim „Spieglwirt“ in Moosach

MÜNCHEN ERLESEN

Unileben : Als Opa studierte, war München die Welt Mia McCain und Gerd Keller haben beide die LMU besucht – die Enkelin bis vor wenigen Wochen, der Großvater vor 65 Jahren. Wie war es damals, ein junger Mensch in München zu sein? Was ist heute anders als früher? SZ Plus Von Pauline Graf ...

Spirituelle Spurensuche : „Ich weiß bei rund 70 Prozent der Kornkreise in Deutschland, wer sie gemacht hat“ Jan Schwochow jagte den Machern von Kornkreisen hinterher und widerlegte so die Geschichten von außerirdischen Aktionen in Getreidefeldern. Warum er das heute nicht mehr tut und was er von den jüngsten Formationen südwestlich von München hält. SZ Plus Interview von Lisa Marie Wimmer ...

UNSER KULTURTIPP

Neues Münchner Musikfestival : Psychedelische Klangwelten Das Münchner Kollektiv „Behind the Green Door“ macht seit acht Jahren preisgekrönte Konzertreihen. Jetzt hat es diese zum „Infinite Festival“ gebündelt. Was dabei geboten ist. Von Jürgen Moises ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg