Wie Sie die Wiesn überstehen, wo das Wiesn-Bier am günstigsten ist, wie die Sportverbände von einer Olympiabewerbung überzeugt werden sollen und mehr.

Von Anne Eberhard

OKTOBERFEST

Ein Fest, das einen verschlingt, wenn man nicht aufpasst Münchner wie Zugereiste schlagen hier über die Stränge, kulinarisch, kampfeslustig, erotisch. Sportstars, Literaten und selbst Verbrecher zieht die Wiesn in ihren Bann. Über einen Ort der Sehnsucht – und des Grauens. (SZ Plus)

Pro und Contra: Lohnt das Oktoberfest? Das größte Volksfest der Welt – für die eine lässt schon dieser Superlativ Böses ahnen. Für den anderen verheißt er ein rauschendes Fest der Lebensfreude. (SZ Plus)

Wo das Wiesn-Bier am günstigsten ist Jahr für Jahr wird das Bier auf dem Oktoberfest teurer. Aber um wie viel genau? Und was kosten Weißbier, Spezi und Wasser mittlerweile? Die Wiesn-Preisübersicht in Grafiken. (SZ Plus)

Sommertemperaturen am ersten Wiesntag - doch was kommt danach? Der Deutsche Wetterdienst hat für die SZ das historische Wiesnwetter analysiert und eine Prognose für dieses Jahr gewagt. Die fällt nach einem traumhaften Auftakt anders aus, als sich das Wiesnbesucher wohl wünschen.

So überstehen Sie die Wiesn Oktoberfest-Chefarzt Philip Kampmann kennt die Tücken des größten Volksfests der Welt – und weiß, wie Besucherinnen und Besucher unbeschadet wieder nach Hause kommen.

Vom Krankenbett direkt aufs Teufelsrad Wenn Kinder in einer Klinik liegen, sind Ereignisse wie die Wiesn weit weg. Doch dank eines speziellen Projekts können die Kleinen nun auf andere Art ins Geschehen eintauchen.

Der Mann, der Söder auf die Wiesn kutschiert Franz Göttler fährt seit mehr als 40 Jahren bei den Festzügen zur Theresienwiese mit. In all den Jahren haben schon viele Prominente in seiner Kutsche Platz genommen. Ihm sind aber seine Pferde viel wichtiger.

Das Hofbräuhaus wird zur Heidi-Klum-Arena Das Model feiert in dem Traditionswirtshaus eine zum Teil recht eigenwillige Pre-Wiesn-Schlager-Party. Mit einer Armada aus Stars von gestern und vorgestern – und gaaanz viel guter Laune.

DER TAG IN MÜNCHEN

Pariser Begeisterung als Vorbild für München Die Diskussionen um eine Olympiabewerbung nehmen Fahrt auf: Die Befürworter versuchen, die Euphorie bei den Sportverbänden zu wecken, die Gegner warnen vor den Kosten für die Stadt.

13 Jahre Haft nach Messerangriff auf Ehefrau Jahrelang kontrollierte Shah S. seine Frau, bedrohte sie und setzte sie unter Druck. Als sie begann, sich zu emanzipieren, griff er sie brutal mit einem Messer an. Vor Gericht versucht er, sich als Opfer darstellen.

MVV erhöht Ticketpreise um fast vier Prozent Die Preissteigerung fällt zwar etwas moderater aus als im Vorjahr, dennoch müssen Fahrgäste ab Januar für die meisten Fahrkarten mehr bezahlen. Welche Tickets künftig wie viel kosten.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach OP am Klinikum Schwabing Abgebrochenes Schraubenteil bleibt nach OP im Bein – Patientin klagt

Prozess am Landgericht München Streik bei der Airline: Urlauber fliegt mit Privatjet heim

Fürstenfeldbruck Gewaltexzess bei Raubüberfall

MÜNCHEN ERLESEN

Bergsteigen : „Mir wurde übel, alles drehte sich, ich heulte“ Ein Kindheitserlebnis bringt die bittere Erkenntnis: Höhenangst. 45 Jahre und viele Vorbereitungskurse später kann unsere Autorin sie endlich überwinden. Eine Geschichte darüber, warum die Berge dem Menschen so gut tun. SZ Plus Von Karina Jais ...

Welt-Alzheimertag am 21. September : Freiheit lassen, Angst nehmen Demenzkranke, die im Heim leben, wurden bis vor wenigen Jahren hinter verschlossenen Türen betreut. Inzwischen gibt es Konzepte für die stationäre Pflege, die Patienten und Personal entlasten. Beispiele aus dem Münchner Umland. ...

UNSER FREIZEITTIPP

Party heute in München : Tipps zum Ausgehen, Tanzen und Feiern am Wochenende Lust auf Charts oder doch lieber Techno? Ein Überblick über die Partys in München am Freitag und Samstag, aufgelistet nach Genres. ...

