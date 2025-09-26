Was die Wiesn heuer so besonders macht, wie sich der neue Wiesn-Chef schlägt, warum aus der geplanten Neugestaltung am Georg-Kronawitter-Platz doch nichts wird und mehr.

Von Anne Eberhard

OKTOBERFEST

Was die Wiesn heuer so besonders macht Ein altes Münchner Getränk wird wiederbelebt, Heidi Klum ist nicht zu bremsen und zum ersten Mal kommt ein Bundeskanzler. Und was wird jetzt der Wiesn-Hit? (SZ Plus)

So schlägt sich der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf war Oberbürgermeister von Ingolstadt und wird auch in München als künftiger OB-Kandidat gehandelt. Um es so weit bringen zu können, muss der SPD-Mann sich jetzt aber erst einmal auf dem größten Volksfest der Welt beweisen. Dabei helfen soll ihm seine Klarinette. (SZ Plus)

Neue Dokumente zum Oktoberfest-Attentat – und weiter viele Fragen Zwölf Menschen wurden bei dem rechtsterroristischen Anschlag auf dem Oktoberfest ermordet – mögliche Hintermänner wurden nie ermittelt. 45 Jahre danach, kurz vor der Gedenkfeier in München, hat das Bundesarchiv neue Dokumente veröffentlicht.

Schausteller-Mitarbeiter tot hinter Riesenrad aufgefunden Bei den Schausteller-Wohnanlagen wird am Freitagmorgen ein lebloser Mann gefunden. Alle Versuche, den etwa Sechzigjährigen wiederzubeleben, scheitern. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Was erlebt eine Security-Frau im Wiesn-Zelt? Wenn Alkohol in rauen Mengen fließt, kann es schnell hitzig werden – auch vor und in den Oktoberfestzelten. Wie ist es, dort an der Tür zu stehen? Und gibt es eine Ausrede, mit der man vielleicht doch noch ins geschlossene Zelt kommt? (SZ Plus)

Mit fast 100 Jahren ins Festzelt Maria Glas gehört mit ihren 98 Jahren vermutlich zu einer der ältesten Gästinnen auf der Wiesn. Welche Kindheitserinnerungen die Münchnerin an das Volksfest hat und was sich seitdem verändert hat.

Sexuelle Belästigung, live im Wiesn-Stream Während einer Live-Übertragung wird die Twitch-Streamerin Kunshikitty von einem Mann auf dem Oktoberfest bedrängt. Die Polizei ermittelt mittlerweile in dem Fall.

Ohne Kettensäge, mit Terminator Endlich trifft ein weiterer Stammgast aus der Very-VIP-Liga auf dem Oktoberfest ein. Und ein früherer Fußballtorhüter, der zuletzt häufig abseits des Rasens Schlagzeilen machte. Die Wiesnpromis vom Donnerstag.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hirmer beerdigt Großprojekt von Star-Architekt Norman Foster Gestiegene Baukosten und der Umbruch im Einzelhandel: Aus der geplanten Neugestaltung am Georg-Kronawitter-Platz wird nichts.

Neues Disziplinarverfahren gegen LMU-Professor Michael Meyen Dem Kommunikationswissenschaftler war 2024 wegen seiner Tätigkeit für eine „Querdenker“-Zeitung das Gehalt gekürzt worden. Nun geht die Landesanwaltschaft neuen Vorwürfen nach. (SZ Plus)

Taxifahrer ausgeraubt: Sechs Jahre Haft für Täter Ein drogenabhängiger Münchner raubt zwei Taxifahrer aus, begeht Diebstähle und bricht in eine Wohnung ein. Für die Taten wurde der 45-Jährige jetzt zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei Mutmaßlicher Millionenbetrüger am Münchner Flughafen gefasst

Zur Wiesn-Zeit Der Pumuckl macht jetzt Durchsagen im Zug

In der Innenstadt und im Norden Ein halbes Dutzend katholischer Kirchengebäude beschmiert

MÜNCHEN ERLESEN

Luise Kinseher und ihr Kinderpodcast : „Manchmal ist mir mein Dackel ein Vorbild“ Luise Kinseher liebt Dackel – und die Oper. Wie das zusammengeht, und welchen Moment die Kabarettistin als den wichtigsten ihrer Karriere empfindet. SZ Plus Interview von Susanne Hermanski ...

Neue Läden in München : Kaffeezubereitung trifft Lifestyle Vor Kurzem hat das Nespresso House am Marienplatz eröffnet, in wenigen Wochen folgt unweit davon der Dallmayr Coffee Club. Beide möchten ein jüngeres Publikum ansprechen und Gastronomie zum Erlebnis machen. Kommt da ein neuer Trend auf München zu? Von Jacqueline Lang ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit in München : Wo München hygge ist: Skandinavisches Lebensgefühl in der Stadt Von Kötbullar bis zur Wikinger-Sippe: Elf Orte, an denen man sich in München und Umgebung ein bisschen nach Dänemark, Schweden und Norwegen versetzen lassen kann. Von Fiona Rachel Fischer ...

