Museumsnetzwerk : Magentratzerl aus der Römerzeit

Statuetten, Venus-Torso, Steckkalender – mit der Sonderausstellung „Antike in Bayern“ in der Burg Grünwald wollen acht Museen aus allen Ecken des Freistaats Lust aufs Altertum machen. Wer will, kann dort auch noch in die Geschichte mittelalterlicher Burgen eintauchen.

Von Udo Watter