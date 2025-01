Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wollen die Münchner in den Himmel? Wie hoch dürfen die Häuser in der bayerischen Landeshauptstadt sein: Lange galten die Türme der Frauenkirche als maximales Maß, jetzt will ein Investor an den Wolken kratzen. Die Bürger aber könnten das verhindern (SZ Plus).

Stadtrat macht Weg frei für Hochhäuser an der Paketposthalle Raus aus der „Provinzialität“: Mit breiter Mehrheit verabschiedet der Planungsausschuss einen Beschluss für das große Neubauprojekt im Westen der Stadt. Als Nächstes könnte nun aber ein Bürgerentscheid anstehen (SZ Plus).

Warum BSW, Volt und Co. einen Zwischenspurt einlegen müssen Unterschriften sammeln, Direktkandidaten finden, viel Papierkram erledigen – wie herausfordernd die Zulassung zur Wahl für kleine und neue Parteien ist.

In 27 Metern Tiefe knallen die Korken In der Innenstadt feiert die Bahn den Tunnelanstich für den Verbindungsstollen der künftigen S-Bahn-Station Marienhof zum U-Bahnhof Marienplatz. Am Ostbahnhof scheitert hingegen ein anderes Vorhaben.

Wer jetzt schnell nachimpfen sollte Ist das Poliovirus wieder auf dem Vormarsch? Experten sehen keinen Grund zur Panik. Aber der Ratschlag, mit Impfungen vorzusorgen, ist deutlich. Viele jüngere Kinder sind nicht ausreichend geschützt (SZ Plus).

Weniger Münchner Kindl Obwohl immer mehr Menschen in München leben, kamen 2024 weniger Babys auf die Welt – und das zum dritten Mal in Folge. Studien sehen vor allem einen Grund für den Rückgang.

WEITERE NACHRICHTEN

Schnee und Glätte Der Winter ist zurück

Sportevent im Olympiapark Biathlon-Saisoneröffnung erstmals in München

Maxvorstadt Neue Verbote im Alten Botanischen Garten

Feldmoching Mann würgt Ex-Freundin auf offener Straße

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „München persönlich“ : Dragqueen Vicky Voyage über Stadt-Land-Unterschiede und Morddrohungen Als Dragqueen Vicky Voyage liest Markus Kindern Bücher vor. Das sorgte 2023 für eine große Debatte. Wie hat er das Event damals erlebt? Wieso setzt er sich diesem Hass aus? Und was hat sein Skilehrer-Job mit seiner Drag-Persönlichkeit zu tun? Von Jana Jöbstl

SZ Plus Tattoo-Branche im Wandel : Zum Tätowieren bitte einloggen Laufkundschaft verirrt sich nur selten in Cedric von der Dellens Tattoo-Studio. Neue Kunden findet der Münchner Tätowierer vorwiegend über Instagram, für einen Termin reisen sie sogar aus anderen Städten an. Von Sophia Coper

UNSER KULTURTIPP

Kultur : Begegnungen bei Kunst und Kuchen Nach Sanierung und Umbau präsentiert sich das Ismaninger Kallmann-Museum als lichte und moderne Kulturstätte, in der neben Ausstellungen auch Konzerte und andere Veranstaltungen möglich sind. Zur Eröffnung am 17. Januar werden Werke von vier Künstlern gezeigt. Von Irmengard Gnau

