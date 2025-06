Von Anne Eberhard

Erste Hilfe für die Seele: „Worte sind oft nicht das Wichtigste“ Martin Irlinger steht Menschen in Katastrophen bei, wenn sie Angehörige verloren haben oder selbst knapp dem Tod entronnen sind. Er arbeitet ehrenamtlich für das Kriseninterventionsteam des Münchner Arbeitersamariterbunds. Im Gespräch erzählt er, was man auf keinen Fall tun sollte, warum Helfen zufrieden macht und wann ihm selbst schon die Tränen gekommen sind. (SZ Plus)

Alfons Schuhbeck legt Geständnis ab – und lässt sich auf Deal ein Der neue Prozess gegen Alfons Schuhbeck könnte bald schon wieder vorbei sein. Der einstige Starkoch soll schwer an Krebs erkrankt sein. Vor Gericht räumt er ein, sich zum Ende seiner Karriere „übernommen und den Überblick verloren“ zu haben. (SZ Plus)

Münchens teuerste Villa verkauft – für mehr als 47 Millionen Euro Die Preise für Immobilien in der Stadt sind zwar im vergangenen Jahr erneut gesunken, Wohnungen und Häuser bleiben aber weiterhin am teuersten in ganz Deutschland. Im Extremfall zahlen Käufer ein Vermögen. (SZ Plus)

Ein Abend am Abgrund SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger nimmt im Münchner Werk7 die letzte Folge ihrer Podcast-Reihe „Am Abgrund“ auf. Auch der Sohn eines der Opfer der RAF sitzt mit auf der Bühne.

Razzia in Schwabing bei rechtsextremistischer Burschenschaft Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei die Villa der Burschenschaft Danubia. Hintergrund ist eine wohl illegale Reise zu einer Veranstaltung der Identitären Bewegung in Mailand.

„Roxette“ begeistern mit neuer Sängerin in München Können „Roxette“-Hits wie „Joyride“ oder „The Look“ auch ohne die 2019 gestorbene Sängerin Marie Fredriksson überzeugen? Auf dem Sommer-Tollwood in München gab es die Antwort.

Premiere beim CSD: Sicher nach Hause im Regenbogen-Taxi

Belohnung ausgesetzt: Neue Ermittlungsgruppe soll Brandanschläge auf Polizeiautos aufklären

Zum 60. Jubiläum: Frühlingsfest wird 2026 auf drei Wochen verlängert

Wachstumsbooster: München muss nicht auf Steuereinnahmen verzichten

Tierischer Fund: Fuchsfamilie zieht unter Olympiahalle ein

Inklusive Wohngemeinschaft : Wo das WG-Zimmer nur 500 Euro kostet Was sich auf dem Münchner Wohnungsmarkt wie ein Traum anhört, ist hier Realität: In inklusiven WGs wohnen Studierende für wenig Geld mit Menschen mit Behinderung zusammen – und erleben Geschichten, die sich einbrennen. SZ Plus Von Charlotte Groß-Hohnacker ...

Bildung : Was tun, wenn das Kind nicht mehr zur Schule gehen will? Hochsensibilität, Mobbing, Versagensängste: Manche Kinder leiden in der Schule so extrem, dass sie dem Unterricht dauerhaft fernbleiben. Lehrkräfte und Rektorat suchen dann in der Regel zunächst das Gespräch mit den Eltern. Aber es stehen auch immer Zwangsmaßnahmen im Raum. Von Daniela Bode und Irmengard Gnau ...

Sommer in München : Die schönsten Sonnenterrassen der Stadt Ein gutes Getränk und ein grandioser Ausblick: Was will man mehr, wenn die Sonne scheint? Neun Cafés, Bars und Lokale, in denen Gäste besonders schön im Freien sitzen. Von Ana Maria März ...

