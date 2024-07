Von Franziska Peer

Bilanz der Fußball-EM in München Das letzte Spiel in der Fröttmaninger Arena ist gelaufen. Hunderttausende Menschen tummelten sich zur EM-Zeit im Stadion und der Fan-Zone im Olympiapark – dort geht es noch weiter. Vor allem Besucher aus zwei Ländern begeisterten die Münchner. Richtig Krawall gab’s nur einmal (SZ Plus).

Zu früh eingezogen? Pech gehabt Um die Mieterinnen und Mieter zu schützen, kaufte die Stadt das Hohenzollernkarree in Schwabing mit seinen 231 Wohnungen. Seitdem sinken die Preise – aber nicht für jeden (SZ Plus).

„Das letzte Kapitel in dieser Akte schreibt nicht der Terror“ 52 Jahre nach dem Olympia-Attentat wird in München die Anton-Fliegerbauer-Kinderstiftung gegründet. Sie erinnert an den Münchner Polizisten unter den zwölf Terror-Opfern, der lange im Schatten zu stehen schien (SZ Plus).

Wenn der Fernseher schwarz bleibt Seit Anfang Juli kann jeder Mieter seinen TV-Anbieter frei wählen. Zumindest theoretisch. Denn was ist, wenn man einen Kabel-Anschluss möchte, aber niemanden findet, der ihn anbietet? (SZ Plus)

Alles frisch auf Münchens neuem Lebensmittelmarkt Zehn Markthäuser, zwei Dachterrassen: Nach vier Jahren Bauzeit nähert sich der Umbau des traditionsreichen Elisabethmarkts seinem Ende. Neben alteingesessenen Händlern wird es einige Neuzugänge geben. Und auch der Eröffnungstermin steht.

Landgericht München I Bordellbesuch eskaliert: Attacke mit Bierflasche und Auto (SZ Plus)

Polizei Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Verkehrspläne für die Maxvorstadt Wie sich die Augustenstraße wandeln soll

SZ Plus Nick Mason in München : Ein Hauch von „Pink Floyd“ auf dem Tollwood Pathetischer Bombast, psychedelischer Rock und zum Abschluss eine Energie-Eruption: Nick Mason, einst Schlagzeuger bei „Pink Floyd“, lässt den Art-Rock aufleben – und aus dem Jenseits grüßt Syd Barrett. Kritik von Ralf Dombrowski

Korbinian-Küche am Hauptbahnhof : Hier darf sich jeder satt essen Schon vor der Öffnung um 14 Uhr stellen sich die ersten Besucher an: Hunderte Menschen holen sich pro Tag in der mobilen Küche der Caritas in der Elisenstraße ein warmes Essen – oder auch mehrere. Anwohner und Gastronomen sehen das Angebot allerdings kritisch. Von Sarah Maderer

Was läuft im Theater? : Ein Fest zum Saisonende Das Metropoltheater feiert sein 25-jähriges Bestehen, das Kulturprogramm zur Fußball-EM geht ins „Herzschlagfinale“, und das Hoch X lädt zu einem Gesellschaftsspiel in den ehemaligen Kaufhof. Von Yvonne Poppek

