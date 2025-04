Demo gegen Exen und Ausfragen in der Stadt, Staatsanwaltschaft klagt Chef von Immobilieninvestor M-Concept an, Brandserie bleibt rätselhaft und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Ständig Stress mit der Ex Unangekündigte Tests schaffen nur Angst und Leistungsdruck, klagen Schüler und Bildungsexperten. Mit einer Demo am Wochenende kämpfen sie für die Abschaffung. Doch gibt es im bayerischen Schulsystem wirklich eine Chance auf Veränderung? (SZ Plus)

17 Millionen Euro verschoben? Staatsanwaltschaft klagt großen Münchner Bauträger an Die Firma M-Concept ist verantwortlich für das „Sendlinger Loch“ und große Bauruinen am Pasinger Bahnhof. Ihr Chef soll Millionensummen, die für dieses Projekt bestimmt waren, umgelenkt haben. Der Beschuldigte weist das zurück. (SZ Plus)

Brandanschläge auf kritische Infrastruktur: Trotz Festnahmen bleibt die Serie rätselhaft Nach dem Anfangsverdacht gegen zwei Personen aus der anarchistischen Szene haben die Ermittler der „EG Raute“ noch jede Menge Arbeit, um die mysteriöse Anschlagsserie im Raum München aufzuklären. (SZ Plus)

Vier Männer schlagen 37-Jährigen zusammen Die Gruppe attackiert den Mann an einer Tramhaltestelle so brutal, dass er mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus muss. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Anschlag mit zwei Toten: Der Attentäter von München gilt als schuldfähig

Rückkehr aus dem Homeoffice: Büros in München werden teurer

Schwabing: Warum in der Lach- und Schießgesellschaft jetzt Hühnchen gebraten werden

MÜNCHEN ERLESEN

Sinti und Roma in Dachau : Aufbegehren der Entrechteten Der Hungerstreik von Sinti und Roma in der KZ-Gedenkstätte Dachau vor 45 Jahren war ein historischer Wendepunkt. Endlich erkannte die Bundesregierung den Völkermord der Nazis an ihnen an. Doch ausgegrenzt werden sie bis heute. SZ Plus Artikel vom: SZ am 3.4.2025 Von Laura Geigenberger

Luxushotellerie : Königlich mit Tramblick Münchens Mietmarkt bekommt eine neue Spitze: Die renovierte Ludwig Suite im Hotel Vier Jahreszeiten wird das teuerste Hotelzimmer Deutschlands, mindestens 30 000 Euro wird eine Nacht kosten. Besuch auf einer VIP-Baustelle. SZ Plus Artikel vom: SZ am 3.4.2025 Von Max Scharnigg

UNSER FREIZEITTIPP

Wanderungen um München : Diese Bergtouren eignen sich im Frühjahr Der Schnee im Tal ist geschmolzen, die Temperaturen steigen. Viele zieht es wieder in die Alpen. Sieben Tipps für kleinere Wanderungen. Artikel vom: SZ am 3.4.2025 Von Isabel Bernstein

