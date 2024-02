München droht neue Debatte ums Dieselfahrverbot, Hochhausgegner werben für Bürgerbegehren, am Odeonsplatz protestieren Eltern und Kinder für bezahlbare Kita-Plätze und mehr.

Von Franziska Peer

München droht neue Debatte ums Dieselfahrverbot Die Europäische Union einigt sich auf eine Halbierung der Grenzwerte zur Luftreinhaltung. Schon jetzt reißt die Stadt beim Stickstoffdioxid an zwei Messstellen die aktuellen Limits. Künftig würden die Jahresmittelwerte an 29 von 59 Messstellen überschritten.

Das "Schreckensbild" der Hochhausgegner Die Initiative um den CSU-Abgeordneten Brannekämper wirbt für ihr Bürgerbegehren - mit Fotos, in die vermeintlich geplante Wolkenkratzer montiert sind. Rathaus-Grüne und Stadtbaurätin Merk zeigen sich empört. Warum sie der Kampagne jeden Bezug zur Realität absprechen (SZ Plus).

Gutachter schließen technische Fehler aus Der angeklagte Lokführer hat die Schuld an dem Zugunfall bei Schäftlarn vor Gericht zwar gestanden, will sich aber an nichts mehr erinnern können. Der Rechtsmediziner entdeckt Ungereimtheiten.

Die quälend lange Wartezeit auf eine neue Niere Tausende Menschen hoffen auf ein Organ - im Schnitt neun Jahre lang. Um das nachhaltig zu ändern, braucht es mehr als eine Gesetzesänderung. Am Klinikum rechts der Isar gibt es trotzdem Erfolgsgeschichten.

"Wir wollen Fairness für alle Münchner Kinder" Viele Eltern sind verunsichert, fürchten hohe Kosten für die Betreuung. Wenn im September ein neues Kita-Fördermodell in Kraft tritt, müssen manche bis zu 1000 Euro mehr pro Monat zahlen. Dagegen protestieren sie (SZ Plus).

Immobilien-Insolvenz Stadt könnte Pleite-Grundstück wieder selbst übernehmen (SZ Plus)

Aying Schafe sehr wahrscheinlich von Wolf gerissen (SZ Plus)

Erste Vermessungen Vorplanungen für neue U-9-Linie beginnen

Automatische Umstellung MVG schafft Abo-Tickets in Papierform ab

