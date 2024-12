Der erste Advent lockt Hunderttausende in die Fußgängerzone, was die Stadtwerke gegen Rassismus unternehmen und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Münchens verschleppte Kinder Akribisch haben Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität das Schicksal einer jüdischen Volksschulklasse aus München erforscht, der ermordeten und überlebenden Kinder (SZ Plus).

„Wir sind nicht mehr im Frieden“ Die FDP-Sicherheitsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Journalist Christian Schweppe sprechen mit dem Politologen Carlo Masala an der Bundeswehr-Universität über die ins Stocken geratene „Zeitenwende“ – die Gründe und die Folgen (SZ Plus).

„Die Menschen kommen wieder gerne in die Münchner Innenstadt“ Black Friday, erster Advent und Christkindlmarkt locken Hunderttausende in die Fußgängerzone. Der Einzelhandel zeigt sich zufrieden – und hofft auf noch mehr Kauflust.

Szenen eines Traumas Der Überfall der Hamas auf Israel wird am Sonntag auf dem Geschwister-Scholl-Platz eindrücklich in Erinnerung gerufen. Mit Augmented Reality wird die Ausstellung „Galeed“ zur virtuellen Gedenkstätte (SZ Plus).

Was die Stadtwerke gegen Rassismus unternehmen Von 11 000 Mitarbeitern der SWM haben 1800 einen ausländischen Pass. Ausbildungsleiterin Vivan Gann legt deshalb großen Wert auf die Unternehmenskultur (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN DES WOCHENENDES

Polizei Bayern-Profi Davies mit Alkohol am Steuer erwischt

Verkehr Zwei Schwerverletzte nach illegalem Rennen auf Lindwurmstraße

Hasenbergl 42-Jähriger soll Jugendlichen niedergeschlagen und mit Messer bedroht haben

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Deichkind zu den Plänen nach der Tour : „Ich habe Bock auf eine neue Leber aus dem 3D-Drucker“ Die hochenergetischen Shows zehren an Deichkind, nach der Tour wollen die Hip-Hop-Stars erst einmal den Stecker ziehen und sich neu erfinden. „Tabula rasa ist der Plan“, sagt MC Porky vor dem Konzert in der Münchner Olympiahalle. Interview von Michael Zirnstein

SZ Plus Wohnen in München : „Mein kleines Hexenhäuschen“ Nach dem Prinzip „einfach gemütlich“ hat Sylvie Eder ihr Zuhause aus den Fünfzigerjahren eingerichtet – mit Selbstgemachtem und Erinnerungsstücken. Ein Besuch bei der Münchner Schmuckdesignerin. Von Stephanie Schmidt und Catherina Hess (Fotos)

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie : Tambosi eröffnet ein Pop-up de luxe Bis zum 16. März übernimmt der Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner das Obergeschoss des Italieners am Odeonsplatz. Der erste Abend war vielversprechend. Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg