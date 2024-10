Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Welle nach der Wiesn München niest und hustet, Erkältungen und Corona-Infektionen breiten sich aus. Was Hausärzte und Apotheker berichten – und was die Untersuchung des Abwassers verrät.

Wird die Kultur in München kaputtgespart? Verrat, Katastrophe, Insolvenz – bei den Kulturschaffenden herrscht wegen der geplanten Einsparungen eine aufgeheizte Stimmung. Und der Kulturreferent? Bleibt ruhig – und spricht eine Rüge in eine völlig überraschende Richtung aus (SZ Plus).

„Hier kommt’s nicht drauf an, wie viel Kohle du hast“ Rückständig, schäbig, asozial – um Boazn ranken sich viele Vorurteile. Damit wollen zwei junge Frauen, Lisa Lindhuber und Franziska Püschel, auf Instagram aufräumen (SZ Plus).

Wie sich die Läuferinnen und Läufer auf den München-Marathon vorbereiten Mehr als 26 000 Menschen gehen am Sonntag an den Start – vom Neuling bis zur erfahrenen Sportlerin. Vier von ihnen berichten, wie sie so ein Rennen angehen und was sie sich vornehmen (SZ Plus).

Bei Rot stehen, bei Grün gehen – jetzt von allen Seiten gleichzeitig In Tokio und den USA laufen Fußgänger an Kreuzungen längst gleichzeitig, während der übrige Verkehr wartet. Nun testet die Stadt eine solche Ampelschaltung im Bahnhofsviertel – auch Autofahrer sollen profitieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Zum Fahrplanwechsel Bahn bietet für München neue Fernverbindungen an

Polizei Internationale Fahnder gegen internationale Taschendiebe

Nahverkehr Einschränkungen bei der U-Bahn – Schienenfräszug im Einsatz

Unfall in Moosach Bus zerquetscht Hand von 59-Jähriger

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Pilze sammeln : Fette Beute im Märchenwald Ist man selbst unter die Pilzsammler gegangen, sind die anderen Menschen im Wald keine harmlosen Spaziergänger mehr. Überall lauern Kontrahenten. Glosse von Christian Mayer

SZ Plus KI und Klassik : Sag, wie klingt es? Zwei Komponisten haben mithilfe einer sprechenden KI ein Orchesterwerk geschrieben – das mit Metaphern Sprache in Musik übersetzt. Von Andrian Kreye

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Freizeitsport : Radfahren ohne blöde Sprüche Die Female Cycling Force ist eine Rennrad-Community nur für Frauen. Jede Woche organisieren 14 Guides für 400 Aktive mehrere Touren durch das Münchner Umland bis hin zu den oberbayerischen Seen und an den Alpenrand. Von Elisabeth Marx

